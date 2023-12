66279, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 66279 que ha sido vendido, entre otros, en Pilar de la Horadada (Alicante), en Ordizia (Gipuzkoa), en Bailén (Jaén), en Cervera del Río Alhama (La Rioja), en Málaga, en Aldaia, Alfara del Patriarca y Mislata (Valencia) y en Arroyo de la Encomienda y Valladolid (Valladolid). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si te ha tocado un premio en el sorteo de la Lotería de Navidad y resulta que tu décimo está dañado o roto por alguna razón, debes saber cómo proceder para reclamar tu dinero sin perderlo todo en el proceso.

Una cosa importante a tener en cuenta es que no debes intentar pegar los trozos del décimo utilizando pegamento o cinta adhesiva u otras ideas creativas similares porque eso podría ser considerado como un intento de falsificación y podrías perder tus derechos sobre el premio.

La mejor opción es acudir a una administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado y explicarles lo sucedido con tu décimo. Ellos podrán verificar su autenticidad y, en caso de que el décimo esté muy dañado y no puedan confirmar su autenticidad, lo enviarán a Loterías y Apuestas del Estado. Posteriormente, el décimo será enviado a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre para que se pueda comprobar si se trata de un boleto auténtico.

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Cuando hablamos sobre las probabilidades de ganar el Gordo de la Lotería de Navidad, es importante tener en cuenta algunos datos interesantes. En primer lugar, debemos recordar que hay 100.000 bolas en el bombo durante el sorteo. Esto significa que las posibilidades de que tu décimo tenga el número del primer premio son realmente bajas: solo un 0,001%. Dicho de otro modo, tus posibilidades son una entre 100.000.

Sin embargo, si compras más décimos o participas en otros premios además del Gordo, tus probabilidades aumentan significativamente. Por ejemplo, si ampliamos el abanico y consideramos todos los premios posibles en la Lotería de Navidad, las posibilidades aumentan al 5%. Y si te conformas con recuperar tu dinero mediante el reintegro, las posibilidades son aún mayores: un 9,99%.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Si alguna vez has observado detenidamente los décimos de la Lotería Navideña año tras año habrás notado un detalle curioso: cada edición presenta una imagen diferente impresa en ellos. Pero esto no ha sido siempre así. En los primeros sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa, solo mostraban el número del sorteo, el nombre y la fecha de celebración.

Fue en los años 40 del siglo XX cuando se comenzó a incorporar una imagen relacionada con la Navidad en los décimos de la Lotería. Esta tradición perdura hasta hoy en día.

Para el sorteo del 22 de diciembre de este año, la obra de arte plasmada en los décimos es "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Este cuadro que data del año 1470 se encuentra actualmente en el Museo del Prado y representa el nacimiento de Jesús. La imagen está compuesta por tres tablas: "La Anunciación", "La Natividad" y "El Tránsito de la Virgen".

La Lotería de Navidad es un evento muy esperado cada año y aunque ganar el Gordo puede ser una experiencia increíble, también existen otros premios que pueden alegrarte las fiestas navideñas como es el caso de la pedrea. Recuerda que si tu décimo resulta dañado o roto, debes acudir a una administración oficial para solicitar su verificación y reclamar tu premio sin problemas legales. Además, tener claras las probabilidades reales te ayudará a entender mejor tus posibilidades antes de comprar tus boletos navideños. Y por último, disfruta también del aspecto artístico presente en cada edición con las imágenes impresas en los décimos que representan diferentes obras relacionadas con la Navidad.

¡Buena suerte a todos los participantes!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.