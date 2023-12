El 10772, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La Lotería de Navidad es un evento muy esperado en España, y este año no fue la excepción. Los números premiados fueron anunciados recientemente, y entre ellos se encuentra el número 10772 que ha sido vendido, entre otros, en A Coruña y Santiago de Compostela (A Coruña), en Barcelona, en Alcobendas y Madrid (Madrid), en Estepona (Málaga), en Ourense, en Los Yebenes y Toledo (Toledo) y en Valladolid, ¡felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no se trata de un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, recibirás 100 euros por décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En total, hay 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros por décimo pueden ser una agradable sorpresa para comenzar las festividades con un dinero extra que puede ayudar a cubrir algunos gastos o aliviar los números rojos.

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

A partir del mismo día del sorteo, es decir, el 22 de diciembre, una vez finalizado y verificado el sorteo, los afortunados que hayan sido agraciados con algún premio en la Lotería de Navidad podrán cobrar su dinero.

El método para cobrar el premio puede variar dependiendo del monto ganado:

- Si el premio es inferior a los 2.000 euros por décimo, se puede reclamar en cualquier establecimiento autorizado para vender loterías y apuestas del estado o incluso a través de Bizum.

- En caso de que el monto sea mayor a esa cantidad establecida anteriormente, el cobro del premio de la Lotería de Navidad deberá realizarse obligatoriamente a través de entidades financieras autorizadas.

Diferencias entre pedrea, reintegro, centenas, aproximaciones y terminaciones

El universo de la Lotería de Navidad está lleno de términos con significados específicos. Pedrea, reintegro, series, tablas, décimos, aproximaciones... Son muchas palabras que pueden resultar confusas. En cuanto a los premios menores en la Lotería de Navidad se refiere, estas son las diferencias entre ellos:

Pedrea: Son aquellos números extraídos en el sorteo que no corresponden a ninguno de los premios principales. Cada número es premiado con 1.000 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad. En total hay 1.794 premios por cada serie y 100 euros por décimo ganador.

Reintegro: El reintegro corresponde al último número del número agraciado con el Gordo. Todos los décimos cuyo último número coincide con el reintegro son premiados con dicho monto. La cantidad será igual al valor jugado por cada décimo ganador (20 euros). Cabe destacar que en cada sorteo extraordinario hay un total de 9.999 reintegros que se llevan un premio de 200 euros por serie.

Terminaciones: Este es otro tipo de premio menor que puede generar confusión para algunas personas. Las terminaciones corresponden a las dos últimas cifras del Gordo y los segundos y terceros premios del sorteo navideño. Estos números están agraciados con un monto fijo e igual para todos los décimos ganadores: 1.000 euros por décimo (100 euros por décimo).

Aproximaciones: Estas se refieren a los números que están justo antes o después de las cifras del primer, segundo y tercer premio del Sorteo de Navidad. Por ejemplo, si uno de los premios principales fuera el número 45933, las aproximaciones serían el 45934 y el 45932. Cada décimo premiado con una aproximación al Gordo de Navidad se lleva un monto de 2.000 euros (20.000 euros por serie). En cuanto al segundo premio, cada décimo ganador recibe 1.250 euros (12.500 euros por serie). Por último, las aproximaciones al tercer premio obtienen un monto de 960 euros por décimo (9.600 euros la serie).

Centenas: Son las tres primeras cifras del Gordo, el segundo premio, el tercero o los dos cuartos en el sorteo navideño. El monto del premio para las centenas es de 100 euros por décimo ganador. Hay un total de 495 premios correspondientes a centenas con un valor total en la serie igual a los 1.000 euros.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cuántos números premiados hay con la pedrea de Lotería

En el sorteo de la Lotería de Navidad se reparten numerosos premios, pero sin duda alguna, la pedrea es uno de los más comunes y que llega a más gente.

En total hay 1.794 números agraciados con la pedrea en esta edición.

Cada uno de estos números está premiado con una cantidad fija: 1.000 euros por serie y como mencionamos anteriormente, esto equivale a 100 euros por décimo ganador.

La Lotería de Navidad es un evento muy esperado en España y los premios menores como la pedrea, el reintegro, las aproximaciones, las terminaciones y las centenas pueden ser una agradable sorpresa para aquellos que resulten agraciados. Aunque no se trate del premio millonario, cada uno de estos premios puede ayudar a comenzar la Navidad con un dinero extra y alegría. No olvides que los premios pueden cobrarse a partir del 22 de diciembre y dependiendo del monto ganado, existen diferentes métodos para reclamar tu premio. ¡Buena suerte a todos los participantes!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.