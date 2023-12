El 42304, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 42304 que ha sido vendido, entre otros, en Elda (Alicante), en Barcelona, en Córdoba, en Huelva, en Jaén, en Madrid, en Quinto y Sevilla (Sevilla), en Salou (Tarragona) y en Ateca (Zaragoza). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra y ayudar a afrontar los números rojos de estas fiestas.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Puede que no te hayas fijado, pero la imagen impresa en los décimos de Lotería de Navidad cambia cada año. No siempre fue así; al principio y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa sobre ellos. Consistían solo en un número, el nombre del sorteo y la fecha.

Sin embargo, esta tradición cambió a partir de los años 40 del siglo XX cuando se comenzó a incorporar una imagen religiosa relacionada con la Navidad.

Este año, el cuadro plasmado en los décimos del sorteo del 22 de diciembre es "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Esta obra de arte, que data de 1470 y se exhibe en el Museo del Prado, representa el nacimiento de Jesús. El conjunto incluye tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

Diferencias entre pedrea, reintegro, centenas, aproximaciones y terminaciones

El universo de la Lotería de Navidad está compuesto por un montón de palabras con significado propio. Pedrea, reintegro, series, tablas, décimos, aproximaciones... Son tantos términos que a veces no está de más consultar un diccionario. En lo que respecta a los premios menores de la Lotería de Navidad, estas son las diferencias:

- Pedrea: son todos aquellos números extraídos en el sorteo que no corresponden a ninguno de los premios grandes. Cada número agraciado recibe un premio de 1.000 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad. En total hay 1.794 premios con esta cuantía por serie y 100 euros por décimo.

- Reintegro: corresponde a la última cifra del número agraciado con el Gordo. Todos los décimos cuya última cifra coincide con la del número ganador reciben este premio. ¿Y cuánto dinero es eso? La cantidad jugada: 20 euros por décimo.

- Terminaciones: son las dos últimas cifras del primer, segundo y tercer premio del sorteo navideño. Cada terminación tiene un total de 2.997 premios agraciados con una cuantía individualizada: 1.000 euros por décimo (100 euros por billete).

- Aproximaciones: son los números anteriores y posteriores a las cifras correspondientes a los premios principales. Por ejemplo, si uno de los premios principales fuera el 45933, las aproximaciones serían el 45934 y el 45932. Cada décimo premiado con una aproximación del Gordo de Navidad se lleva 2.000 euros por décimo (20.000 euros la serie). En el caso del segundo premio, son 12.500 euros la serie y 1.250 euros por décimo. Y para las aproximaciones del tercer premio, hay un premio de 960 euros por décimo (9.600 euros la serie).

- Centenas: similares a las aproximaciones pero hacia delante en lugar de hacia atrás. Las centenas son las tres primeras cifras de un número agraciado con el Gordo, el segundo o tercer premio o los dos cuartos premios. Cada décimo agraciado con una centena recibe un premio de 100 euros.

La diferencia entre un décimo y una participación

A la hora de jugar a la Lotería de Navidad no es lo mismo tener un décimo que una participación.

Jugar con un décimo significa apostar 20 euros por un número específico que te pertenece exclusivamente (siempre y cuando no lo hayas compartido). Además, los décimos son emitidos directamente por la Administración.

Por otro lado, las participaciones son fracciones de un único décimo y su precio es inferior a los tradicionales 20 euros.

El coste menor también implica que su posible ganancia sea menor en comparación al valor total del billete completo. Es importante tener en cuenta que algunas participaciones pueden tener un precio superior al valor real del décimo jugado, esto ocurre en casos como la venta de participaciones para viajes de estudios o asociaciones benéficas.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.