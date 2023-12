38004, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 38004 que ha sido vendido, entre otros, en A Coruña y Santiago de Compostela (A Coruña), en Barcelona, en Bilbao (Bizkaia), en Madrid, en Pamplona (Navarra), en Santa Cruz de Tenerife, en Sevilla y en Bétera y Valencia (Valencia).

¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar las fiestas con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Si hablamos sobre las probabilidades de que nos toque el Gordo en la Lotería de Navidad, hay que tener en cuenta que hay 100.000 bolas en el bombo. Esto quiere decir que existe un bajo porcentaje (0,001%) de posibilidades para que tu décimo tenga el número del primer premio del sorteo; esto equivale a una entre cien mil. Naturalmente, a más décimos adquiridos más probabilidades tendrás; lo mismo pasa si ampliamos el abanico de premios: la probabilidad de ganar algo en la Lotería de Navidad aumenta hasta un 5%. Si solo te conformas con el reintegro, las posibilidades de recuperar el dinero invertido son aún mayores: un 9,99%.

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Desde el mismo 22 de diciembre, una vez finalice el sorteo y las verificaciones de los números extraídos, los afortunados que hayan sido agraciados con algún premio de la Lotería de Navidad podrán cobrar su dinero. Ahora bien, el método para cobrarlo puede variar. Por ejemplo, si el premio es inferior a los 2.000 euros por décimo, se puede reclamar en cualquier establecimiento autorizado por Loterías y Apuestas del Estado. Además, existe la opción de cobrar tu premio a través del servicio Bizum o en efectivo. En caso de que hayas ganado una cantidad superior al límite mencionado anteriormente, será necesario acudir a entidades financieras autorizadas para efectuar el cobro.

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad no sería lo mismo sin ellos. Los niños del colegio San Ildefonso tienen cada año la importante tarea de cantar los números que salen del bombo durante el sorteo. Esta tradición navideña tiene sus orígenes en 1771 cuando durante el reinado de Carlos III un niño perteneciente a este colegio fue seleccionado como encargado oficial para cantar los premios. Desde entonces, los niños y niñas del colegio San Ildefonso ponen su voz a la banda sonora del 22 de diciembre. Aunque solo unos pocos tienen la oportunidad de subirse al escenario, cada año se presentan decenas de niños como voluntarios para cantar los premios de la Lotería de Navidad. No obstante, no cualquiera puede ser seleccionado, ya que deben cumplir con ciertos requisitos: tener más de ocho años, poseer una buena voz y fluidez verbal, entre otros.

¡La Lotería de Navidad ha repartido suerte y alegría un año más! Aunque ganar el Gordo sea una tarea difícil debido a las bajas probabilidades, los premios menores como la pedrea siguen siendo una grata sorpresa para muchos. Además, el papel icónico que desempeñan los niños del colegio San Ildefonso en este evento tan esperado añade un toque especial a la tradición. Recuerda que si has sido uno/a de los/as agraciados/as con algún premio en la Lotería de Navidad, podrás cobrarlo desde el mismo día del sorteo. Solo debes dirigirte al lugar correspondiente según el importe ganado y disfrutar del dinero extra durante estas fiestas tan especiales. ¡Felices fiestas y mucha suerte en futuros sorteos!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.