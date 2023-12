El 01435, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 01435 que ha sido vendido en Villena (Alicante) y en Camas (Sevilla). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad ya es toda una "institución" con más de 200 años de historia. Fue en diciembre de 1812, en plena invasión napoleónica cuando tuvo lugar el primer sorteo navideño. Cádiz fue donde nació esta idea gracias a Ciriaco González Carvajal, ministro del Consejo y Cámara de Indias. En ese momento, era la única región que resistía al avance francés y necesitaba recaudar dinero para hacer frente al elevado coste económico que suponía la Guerra por su independencia contra Francia.

Desde entonces, se ha celebrado continuamente, primero en Andalucía y luego en Madrid. Sin embargo, al principio no se conocía como Lotería de Navidad. Fue el 23 de diciembre de 1892 cuando se hizo la primera referencia oficial a este nombre. Aun así, no fue hasta cinco años después cuando los primeros décimos ya figuraban impresos con el nombre de Sorteo de Navidad.

La relación entre este sorteo y España es tan fuerte que ni durante la Guerra Civil dejó de celebrarse. De hecho, con el país dividido en dos facciones (republicanos y nacionales), cada una organizó su propio sorteo paralelo y con números diferentes.

Qué hay que hacer si te toca un premio de la Lotería de Navidad

Una recomendación importante para aquellos a quienes les ha tocado la Lotería de Navidad es proteger su anonimato. Es normal querer salir a celebrarlo, pero eso también implica que todo el mundo se entere de tu fortuna. Lo mejor es mantener el anonimato y pedir una cita previa con el director del banco donde deseas reclamar tu premio. Recuerda que cualquier premio superior a los 2.000 euros debe ingresarse desde una entidad bancaria autorizada.

Además, no debes confiar tu décimo premiado a nadie más. Los décimos son como resguardos al portador, lo que significa que cualquiera que lo tenga puede cobrar el premio.

Si tienes pareja, es importante acudir juntos para reclamar el premio en caso de matrimonios bajo régimen ganancial ya que deben repartirlo al 50%. En casos donde hay separación total o parcial de bienes, el premio pertenece únicamente a quien haya comprado el décimo. También debes tener en cuenta que la forma de cobrarlo tiene implicaciones en la declaración de la renta.

No te precipites gastando el dinero del premio. Tómate tu tiempo para planificar tus siguientes movimientos y, si es necesario, consulta con expertos. El Gordo de la Lotería de Navidad puede cambiar tu vida, pero conviene no apresurarse.

Si compartes un décimo o tienes una participación, debes contactar con las otras partes involucradas. En el caso de ser una participación comprada a través de una organización o entidad, ellos te indicarán cómo cobrar tu premio.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas dado cuenta, pero la imagen impresa en los décimos de Lotería de Navidad cambia cada año. Esto no siempre fue así. De hecho, al principio y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa más allá del número del sorteo y su fecha.

Sin embargo, esto cambió a partir de los años 40 del siglo XX cuando se estableció la tradición actual: incorporar una imagen relacionada con la Navidad y con un carácter religioso.

Este año, el cuadro plasmado en los décimos del sorteo del 22 diciembre es "La Natividad" pintada por el Maestro Sopetrán en 1470 y que se encuentra expuesta en el Museo del Prado. Esta obra representa el nacimiento de Jesús e incluye tres tablas: "La Anunciación", "La Natividad" y "El Tránsito de la Virgen".

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.