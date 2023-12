21370, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 21370 que ha sido vendido, entre otros, en Gijón (Asturias), en Barcelona, en Leioa (Bizkaia), en Torredonjimeno (Jaén), en San Lorenzo del Escorial (Madrid), en Aldaia, Manises, Mislata y Valencia (Valencia) y en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar un poco confusa. Da igual que se repita todos los años; ciertos términos siempre juegan al despiste. Y es que no, ni décimo, ni billete, número o serie son lo mismo. Así que es mejor entender primero lo que tenemos entre nuestras manos; ¡sobre todo si ha sido premiado!

Número: sencillo; son las cinco cifras que aparecen impresas en el décimo. En el sorteo de Lotería de Navidad hay 100.000 números (del 0 al 999.999).

Décimo: es probablemente el término que nos resulta más familiar y que la mayoría de personas tienen claro. Se trata del boleto o papel que compramos. Tal y como su nombre indica, se trata de la décima parte de un billete (recuerda que los billetes están compuestos de 10 décimos). Los ciudadanos compramos uno o más décimos. Estos pueden tener el mismo número o no, pero siempre cuestan 20 euros. De cada número existen 1.950 décimos.

Billete: los billetes de la Lotería de Navidad están formados por diez décimos del mismo número. Es decir, un billete no es un sinónimo del término "décimo". Comprar un billete de este sorteo supone desembolsarse 200€, no 20 euros. Y si resulta que tu billete es premiado con el Gordo, tendrás la fortuna de ganar (nunca mejor dicho) 4 millones de euros, no solo unos pocos miles.

Serie: es el término más confuso para muchos participantes en la Lotería de Navidad. Una serie es un conjunto formado por un billete completo para cada número del sorteo navideño; así pues, una serie tiene en total 100.000 billetes individuales dentro (cada uno compuesto por diez décimos). En esta edición en particular, la Lotería de Navidad ha puesto a disposición del público en general hasta 185 series (que representa a su vez unos impresionantes ¡1.850 millones!de décimos).

Qué hay que hacer si te toca un premio de la Lotería de Navidad

Una de las recomendaciones más importantes para aquellos a quienes les ha tocado la Lotería de Navidad es la de proteger su anonimato. Es normal querer salir a la calle y celebrarlo, pero eso conlleva también que todo el mundo se entere de tu fortuna. Lo mejor es mantener el anonimato y pedir una cita previa con el director de la entidad bancaria en la que deseas reclamar tu premio. Recuerda que todo premio superior a los 2.000 euros debe ser ingresado desde una entidad bancaria autorizada.

Sobra decir que no debes confiar tu décimo premiado a nadie. Los décimos de lotería son como un resguardo al portador, por lo que cualquiera que lo tenga en su poder puede cobrar el premio.

Si tienes pareja, además, deberías acudir con ella. Los matrimonios en régimen de gananciales se tienen que repartir el premio al 50%. En aquellos casos en los que hay separación de bienes, el premio es del propietario del décimo ganador. Y ojo, porque la forma en que cobres el premio puede afectar directamente a tu declaración de impuestos.

No te precipites gastando todo el dinero del premio inmediatamente después de recibirlo. Medita tus próximos movimientos y consulta con expertos si es necesario. El Gordo de la Lotería de Navidad es un pellizco importante, pero no conviene apresurarse sin pensar detenidamente.

Si tienes una participación o compartes un décimo debes contactar con la otra parte involucrada en esa compra conjunta para decidir cómo proceder y cómo cobrar vuestro merecido premio.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad reparte cada año premios a un total de 26 millones de décimos. Más de 2.500 millones de euros se reparten en miles de premios diferentes:

- El Gordo: un primer premio que asciende a la increíble cantidad de 4.000.000 euros por billete, lo que equivale a 400.000 euros por décimo.

- Segundo premio: un galardón valorado en 1.250.000 euros por serie, lo que supone recibir nada menos que 125.000 euros por décimo ganador.

- Tercer premio: con un valor total para cada serie agraciada con este reconocimiento es igual a medio millón (500 mil) euros y para cada decena (décimo) obtenemos cincuenta mil (50 mil) €.

- Cuartos Premios: dos cuartos números agraciados con una cuantía económica igual a doscientos mil (200k)€ y veinte mil (20k)€ x número respectivamente.

- Quinto Premios: ocho quintos números ganadores, cada uno dotado económicamente con un monto igual a sesenta mil € para la serie completa y seis mil € para el décimo correspondiente al mismo número ganador.

- Pedrea cinco cifras: el quinto "gran" reconocimiento está constituido por un total exacto e impresionante número igual a Mil Setecientos Noventa y Cuatro -1,794 serán los beneficiados-, se les otorgará una suma económica equivalente al millar completo = Mil Euros; mientras que si solo tienes el décimo premiado, recibirás cien (100)€.

- Aproximaciones al primer premio: dos premios de veinte mil euros cada uno para las series correspondientes, y dos mil euros por décimo ganador.

- Aproximaciones al segundo premio: dos premios de doce mil quinientos euros a la serie y 1.250 € por décimo agraciado.

- Aproximaciones al tercer premio: se distribuirán dos aproximaciones valoradas en nueve mil seiscientos (9.600)€ para completar los números ganadores en su serie, mientras que si solo tienes el décimo agraciado obtendrás novecientos sesenta (960)€.

- Centenas del primer/segundo/tercer/cuarto/números ganadores: cada una de estas categorías tiene noventa y nueve (99) números diferentes. Todos ellos repartirán un total de 1.000 € por serie completa y cien € para el décimo correspondiente a cada número ganador dentro de esa categoría específica.

- Terminaciones primer/segundo/tercer/cuarto/números ganadores: con exactamente novecientos noventa y nueve números diferentes en cada una de estas categorías, también se otorgarán los mismos reconocimientos económicos que las centenas del mismo número específico -es decir, 1.000 € por serie completa y cien Euros para el décimo agraciado dentro de esa categoría particular respectiva.

- Reintegros: finalmente, tendremos un total exacto igual a nueve mil novecientas noventa y nueve participaciones o billetes reconocidos como reintegros; estos reciben un monto igual a doscientos Euros la serie completa o veinte Euros por décimo ganador.

