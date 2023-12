19574, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La Lotería de Navidad ha dado a conocer los números premiados en su edición anual. Entre la lista de números seleccionados, se encuentra el número 19574 que ha sido vendido, entre otros, en Barcelona, en Las Palmas Gc (Las Palmas), en Alcalá de Henares y Madrid (Madrid), en La Union (Murcia), en Vigo (Pontevedra), en Morón de la Frontera (Sevilla), en Toledo, en Valladolid y en Ávila. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si te ha tocado un premio en la Lotería de Navidad 2023 y tu décimo está dañado, ya sea porque lo metiste en la lavadora y está estropeado o porque se rompió un trozo, es importante que no tomes medidas drásticas que puedan perjudicar su validez. Una de las peores cosas que puedes hacer es intentar pegar los trozos con pegamento, cinta adhesiva o cualquier otra solución improvisada. Esto podría considerarse como un intento de falsificación.

La mejor opción en este caso es acudir a una administración de Loterías para que puedan verificar su autenticidad. Si el décimo está muy dañado y no pueden confirmar dicha autenticidad, lo más probable es que lo envíen a Loterías y Apuestas del Estado, quienes a su vez lo enviarán a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para comprobar si se trata efectivamente de un boleto auténtico.

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad no sería lo mismo sin la participación de los niños del colegio de San Ildefonso. Cada año, estos pequeños tienen la importante misión de cantar los números que salen de los bombos durante el sorteo.

Esta tradición navideña tiene sus orígenes en 1771, durante el reinado de Carlos III, cuando un niño del colegio se convirtió en el primer estudiante en cantar los números premiados. Desde entonces, los niños de San Ildefonso ponen su voz a la banda sonora del 22 de diciembre.

Aunque solo unos pocos tienen la oportunidad de subirse al escenario, cada año decenas de niños se presentan como voluntarios para cantar los premios. Sin embargo, no cualquiera puede hacerlo y es necesario cumplir ciertos requisitos como tener más de ocho años, una buena voz y fluidez verbal.

Comprobar número de Lotería de Navidad

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería Navidad es toda una institución con más de dos siglos y medio de historia. Fue creado en diciembre del año 1812, durante la invasión napoleónica y cuando España se encontraba sumida en la Guerra por la Independencia contra Francia. En ese momento crítico para el país, Cádiz fue donde nació esta iniciativa impulsada por Ciriaco González Carvajal, ministro del Consejo y Cámara de Indias.

Desde entonces, este sorteo ha continuado celebrándose cada año. Inicialmente tuvo lugar principalmente en Andalucía y posteriormente se trasladó a Madrid. No obstante, en sus primeros años no fue conocido como Lotería de Navidad, fue hasta el 23 de diciembre de 1892 cuando se hizo la primera referencia al nombre actual. Aunque no fue hasta cinco años después cuando los décimos ya figuraban impresos con el nombre de Sorteo de Navidad.

La Lotería de Navidad ha mantenido su celebración incluso en momentos difíciles como la Guerra Civil Española, donde el país quedó dividido y tanto republicanos como nacionales organizaron sorteos paralelos y diferentes.

En resumen, la Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados durante las festividades navideñas en España. Aunque no todos puedan ganar grandes premios, los premios menores como la pedrea pueden otorgar un extra económico para disfrutar durante esta época del año. Además, este sorteo tiene una larga tradición que involucra a los niños del colegio San Ildefonso y cuenta con un origen histórico que se remonta a hace más de dos siglos.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.