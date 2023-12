17078, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 17078 que ha sido vendido, entre otros, en Alicante, en Barcelona, Calaf y Cerdanyola del Vallès (Barcelona), en Bilbao y Leioa (Bizkaia), en Madrid, en Málaga, en Sevilla y en Burjassot (Valencia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Desde el mismo día 22 de diciembre, una vez termine el sorteo y las verificaciones de los números extraídos, los afortunados que hayan sido agraciados con algún premio en la Lotería de Navidad podrán cobrar su dinero.

Ahora bien, el método para cobrarlo puede ser diferente dependiendo del importe del premio obtenido. Por ejemplo, si el premio es inferior a los 2.000 euros por décimo, se puede reclamar en cualquier establecimiento autorizado como una administración física o incluso a través del sistema online ofrecido por Loterías y Apuestas del Estado.

Además, puedes cobrar tu premio mediante Bizum o en metálico, siendo esta última la opción más común. En el caso de los premios de cantidades superiores, el método para cobrar el premio de Lotería de Navidad pasa obligatoriamente por las entidades financieras autorizadas.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados en haber logrado un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. A diferencia del Gordo, el segundo o tercer premio, que sí deben tributar y están sujetos a una retención fiscal al ser cobrados en la entidad financiera autorizada; los premios menores como la pedrea están exentos de carga impositiva.

Por lo tanto, puedes disfrutar plenamente del dinero obtenido sin tener que realizar ninguna gestión adicional con respecto a Hacienda.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si te ha tocado un premio en la Lotería de Navidad 2023 y tu décimo está dañado o roto, debes tener cuidado y evitar medidas que puedan perjudicarte. Una mala idea sería intentar pegar los trozos con pegamento o cinta adhesiva, ya que esto podría considerarse un intento de falsificación.

En estos casos, es recomendable acudir a una administración oficial donde puedan verificar su autenticidad. Si el décimo está muy dañado y no pueden confirmar dicha autenticidad, lo más probable es que lo envíen a Loterías y Apuestas del Estado. Ellos se encargarán de enviarlo a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre para que se verifique si se trata de un boleto auténtico.

En última instancia, si no es posible determinar su autenticidad, es posible que pierdas el derecho al premio. Por eso es importante conservar los décimos en buen estado y evitar cualquier daño que pueda comprometer su validez.

Como puedes ver, ganar la pedrea en la Lotería de Navidad puede ser una agradable sorpresa para empezar las fiestas con un poco más de dinero. Recuerda revisar tus décimos cuidadosamente y acudir a las administraciones oficiales para cobrar tu premio. ¡Feliz Navidad!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.