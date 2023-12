97800, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 97800 que ha sido vendido, entre otros, en Albacete, en Bilbao (Bizkaia), en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en Madrigal de la Vera (Cáceres), en Cádiz, en Madrid y Torrejón de Ardoz (Madrid) y en Cartagena, Ceutí y Fortuna (Murcia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad ya es toda una "institución" con más de dos siglos y medio de historia en España. Fue en diciembre del año 1812 cuando tuvo lugar el primer sorteo navideño en Cádiz, durante la invasión napoleónica y en plena Guerra de Independencia contra Francia.

La idea original para crear este sorteo fue propuesta por Ciriaco González Carvajal, ministro del Consejo y Cámara Real y también miembro destacado del Consejo y Cámara de Indias en aquel entonces. Dicha región era resistente ante las tropas francesas y necesitaba recaudar fondos para financiar la guerra.

Desde su inicio en Cádiz, el sorteo se trasladó a Andalucía y finalmente a Madrid. En sus primeros años, no fue conocido como Lotería de Navidad, sino hasta el 23 de diciembre de 1892 cuando se hizo la primera referencia al nombre actual. Cinco años después, los décimos ya figuraban impresos con el nombre de Sorteo de Navidad.

Incluso durante la Guerra Civil Española (1936-1939), el sorteo continuó celebrándose sin interrupciones. A pesar de que el país estaba dividido en dos facciones políticas y militares (republicanos y nacionales), cada bando organizó su propio sorteo paralelo y diferente.

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad reparte millones en premios cada año. En total, hay 26 millones de décimos premiados con un valor total que supera los 2.500 millones de euros. A continuación, detallamos los diferentes premios:

1. El Gordo: Es el premio más esperado y consta de cuatro millones por serie y 400 mil euros por décimo agraciado.

2. Segundo premio: Consiste en un millón doscientos cincuenta mil euros por serie y 125 mil euros por décimo.

3. Tercer premio: Otorga quinientos mil euros por serie y cincuenta mil euros por décimo.

4. Cuartos premios: Hay dos cuartos premios que conceden doscientos mil euros por serie y veinte mil euros por décimo ganador.

5. Quintos premios: Son ocho premios de sesenta mil euros por serie, lo que equivale a seis mil euros por cada décimo ganador.

6. Pedrea de cinco cifras: Este premio reparte 1.794 premios de mil euros por serie y cien euros por décimo.

7. Aproximaciones al primer premio: Se otorgan dos premios de veinte mil euros por serie y dos mil euros por cada décimo agraciado.

8. Aproximaciones al segundo premio: Incluye dos premios de doce mil quinientos euros por serie y 1.250 euros por décimo.

9. Aproximaciones al tercer premio: Otorga dos premios de nueve mil seiscientos euros por serie y novecientos sesenta euros por décimo ganador.

10. Centenas del primer, segundo y tercer premio: Cada uno tiene noventa y nueve centenas que reparten mil euros por serie y cien euros por décimo agraciado.

11. Centenas de los cuartos premios: En total son ciento noventa y ocho centenas que conceden mil euros la serie, es decir, cien euros el décimo ganador.

12. Terminaciones del primer, segundo y tercer premio: Hay novecientas noventa y nueve terminaciones que otorgan un millón de euros la serie o cien euros el décimo agraciado.

13. Reintegros: Son un total de nueve mil novecientos noventa reintegros que conceden doscientos euros la serie o veinte euros el décimo.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres uno de los afortunados ganadores de un décimo premiado en la Lotería de Navidad, es importante que sepas cuándo caduca tu premio. Los décimos premiados tienen un plazo de tres meses para ser cobrados desde el día del sorteo extraordinario, es decir, hasta el 22 de marzo del año siguiente. Así que tienes tiempo más que suficiente para reclamar tu premio antes de que caduque.

Recuerda revisar bien tus números y guardarlos en un lugar seguro hasta el momento de cobrar tu premio. ¡Felicidades nuevamente por haber resultado ganador en la pedrea!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.