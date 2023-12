70228, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La Lotería de Navidad es un evento muy esperado en España, y recientemente se han anunciado los números premiados. Entre ellos, destaca el número 70228 que ha sido vendido en Oviedo (Asturias), en Barcelona, en Basauri (Bizkaia), en Madrid y en Torremolinos (Málaga), ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no se trata de un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas fijado, pero la imagen impresa en los décimos de Lotería de Navidad cambia cada año. Esto no siempre fue así; inicialmente y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa. Consistían únicamente en el número del sorteo y la fecha.

Esta tradición cambió a partir de la década de 1940 del siglo XX. Fue entonces cuando comenzó a incorporarse una imagen relacionada con la Navidad y con carácter religioso en los décimos.

Este año, la obra de arte plasmada en los décimos del sorteo del 22 de diciembre es "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Esta pintura data de 1470 y se puede apreciar en el Museo del Prado. Representa el nacimiento de Jesús e incluye tres paneles: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad consta de 99.999 números (y bolas), los cuales se colocan en uno de los icónicos bombos utilizados en la Lotería. El otro bombo contiene los premios. Durante el sorteo, se extrae una bola del bombo con los números y luego otra del bombo con los premios.

Este sorteo se celebra todos los años el 22 de diciembre y reparte un total de 2.520 millones de euros en premios. Se emiten 172 millones de décimos, divididos en 180 series compuestas por 100.000 billetes cada una. Cada billete se divide en 10 décimos, y el costo por décimo es de 20 euros.

La Lotería de Navidad es el sorteo que más premios reparte entre todos los que tienen lugar en España. En total, hay 26 millones de décimos que resultan ganadores después del sorteo del 22 de diciembre.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres alguien impaciente o te preocupa que tu décimo premiado caduque, debes saber que tienes tiempo más que suficiente para cobrarlo. Los décimos premiados caducan tres meses después del día del sorteo extraordinario, lo que significa que tienes hasta el 22 de marzo del año siguiente para reclamar tu premio.

La Lotería de Navidad es un evento muy esperado y emocionante para muchos españoles. Aunque no todos ganen grandes sumas, hay diversas categorías y oportunidades para obtener algún tipo de recompensa económica a través del Sorteo Extraordinario. Los décimos premiados pueden ser una agradable sorpresa y, aunque no sean millonarios, pueden ayudar a cubrir algunos gastos o brindar un poco de alegría adicional durante las fiestas navideñas. Recuerda que cada décimo tiene una fecha límite para reclamar el premio, así que no olvides revisar tus boletos y cobrar tu premio antes de que expire. ¡Felices fiestas y mucha suerte en la Lotería de Navidad!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.