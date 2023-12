59710, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 59710 que ha sido vendido en Castelldefels y Molins de Rei (Barcelona) y en León. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios y puede ser una alegría perfecta para empezar las fiestas con un dinerillo extra.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres impaciente o te preocupa que tu décimo premiado pueda caducar antes de poder cobrarlo, no tienes por qué preocuparte. Los décimos premiados en la Lotería de Navidad tienen una validez máxima hasta los tres meses posteriores al día del sorteo extraordinario, es decir, hasta el 22 de marzo de 2024. Tienes tiempo más que suficiente para reclamar tu premio y cobrarlo sin problemas.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has tenido suerte y has ganado un premio en la Lotería de Navidad como es el caso de la pedrea, no tendrás que preocuparte por declararlo a Hacienda. En este tipo de casos donde los importes son menores como los obtenidos con una pedrea, están exentos del pago de impuestos. No tendrás que tributar ni declarar el dinero recibido a la Agencia Tributaria, ya que no está sujeto a ninguna carga impositiva.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad reparte cada año millones de premios en España. En total, se emiten 26 millones de décimos y se reparten más de 2.500 millones de euros en premios. A continuación, te presentamos los diferentes premios que puedes ganar:

- El Gordo de Navidad: es el premio más esperado y deseado por todos. Consiste en un premio total de 4.000.000 euros y cada décimo ganador se lleva 400.000 euros.

- Segundo premio: este premio tiene un importe total de 1.250.000 euros por serie, lo que significa que cada décimo agraciado recibe 125.000 euros.

- Tercer premio: el tercer puesto también es muy codiciado y está dotado con un total de 500.000 euros por serie, es decir, cada décimo ganador obtiene un premio individual de 50.000 euros.

- Cuartos premios: hay dos cuartos premios en la Lotería de Navidad, cada uno con una dotación económica total para la serie agraciada de 200.000 euros y para cada décimo ganador se otorgan 20.000 euros.

- Quintos premios: este nivel cuenta con ocho diferentes números agraciados con un importe total para la serie ganadora de 60.000 euros, lo cual significa que cada décimo recibe un pago individualizado equivalente a los mencionados 6.000 euros.

- Pedrea de cinco cifras: este premio reparte un total de 1.794 premios, cada uno con una dotación de 1.000 euros para la serie agraciada y 100 euros por décimo ganador.

- Aproximaciones al primer premio: se entregan dos premios con un valor total de 20.000 euros por serie y cada décimo agraciado recibe un pago individualizado de 2.000 euros.

- Aproximaciones al segundo premio: se otorgan dos premios con una cuantía total para la serie ganadora de 12.500 euros y cada décimo agraciado obtiene una recompensa económica individualizada de 1.250 euros.

- Aproximaciones al tercer premio: se distribuyen dos premios con un importe total para la serie afortunada de 9.600 euros, lo que implica que cada décimo ganador recibe un pago individualizado equivalente a los mencionados 960 euros.

- Centenas del primer, segundo y tercer premio: en cada categoría se reparten respectivamente 99 números agraciados, otorgando a cada uno un importe total para la serie correspondiente de 1.000 euros y pagando a cada décimo ganador una cantidad equivalente a los mencionados 100 euros.

- Centenas del cuarto premio: hay en juego un total de 198 centenas del cuarto puesto, ofreciendo a cada una una dotación económica total para su serie correspondiente igualmente fijada en los mencionados mil euros y pagando también cien euros a todos los poseedores del correspondiente boleto ganador.

- Terminaciones primer, segundo y tercer puesto: se entregan respectivamente 999 premios para cada una de las terminaciones de los tres primeros premios, con un importe total para la serie agraciada de 1.000 euros y pagando a cada décimo ganador una cantidad equivalente a los mencionados 100 euros.

- Reintegros: por último, se reparten 9.999 premios de reintegro con un valor total para la serie agraciada de 200 euros (20 euros por décimo ganador). Esta categoría garantiza que todos aquellos que hayan comprado un décimo recibirán al menos el importe jugado.

Con estos datos, ya conoces todos los premios que puedes obtener en la Lotería de Navidad y las cantidades asociadas a ellos. ¡Buena suerte en el próximo sorteo!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.