88156, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 88156 que ha sido vendido, entre otros, en La Roda (Albacete), en Barcelona y Sabadell (Barcelona), en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en Jaén, en Madrid, en Málaga, en Segovia, en Toledo y en Mislata (Valencia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Puede que no te hayas fijado, pero la imagen de los décimos de Lotería de Navidad cambia cada año. No siempre fue así. De hecho, al principio y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa sobre ellos. Consistían solo en un número, el nombre del sorteo y la fecha de la celebración.

Sin embargo, esta ‘norma’ cambia a partir de los años 40 del siglo XX, cuando comienza a incorporarse una imagen relacionada con la Navidad y que tenga carácter religioso en los décimos.

Este año, el cuadro plasmado en los décimos es "La Natividad" del Maestro Sopetrán, que data del año 1470 y se exhibe en el Museo del Prado. Esta obra representa el nacimiento de Jesús e incluye tres tablas: "La Anunciación", "La Natividad" y "El Tránsito de la Virgen".

Qué hay que hacer si te toca un premio de la Lotería de Navidad

Una de las recomendaciones más importantes para aquellos a quienes les ha tocado la Lotería de Navidad es proteger su anonimato. Aunque es normal querer celebrarlo y salir a la calle, esto también significa que todo el mundo se enterará de tu fortuna. Por lo tanto, lo mejor es mantener el anonimato y pedir una cita previa con el director del banco donde deseas reclamar tu premio. Recuerda que cualquier premio superior a los 2.000 euros debe ingresarse desde una entidad bancaria autorizada.

Es importante tener en cuenta que no debes confiar tu décimo premiado a nadie, ya que cualquiera que lo tenga en su poder puede cobrar el premio, ya que los décimos son como un resguardo al portador.

Si tienes pareja, debes acudir con ella para reclamar el premio. En los matrimonios en régimen de gananciales, se debe repartir el premio al 50%. En casos donde haya separación de bienes, el premio le corresponde a quien compró el décimo. Además, ten en cuenta que la forma en la que cobres tu premio afectará a tu declaración de impuestos.

No te apresures gastando el dinero del premio. Tómate tu tiempo para planificar tus próximos movimientos y consulta con expertos si es necesario. El Gordo de la Lotería puede cambiar tu vida, pero no conviene acelerarse.

Si tienes una participación o compartes un décimo con alguien más, debes contactar con esa persona o entidad para saber cómo cobrar tu premio.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar un poco confusa y los términos utilizados pueden jugar al despiste. Es importante entender las diferencias entre ellos, sobre todo si tu décimo ha sido premiado.

Número: Son las cinco cifras que aparecen impresas en el décimo. En el sorteo de Lotería de Navidad hay 100.000 números posibles, desde el 0 hasta el 999.999.

Décimo: Es el boleto o papel que compramos y la mayoría de personas tienen claro su significado. Se trata de la décima parte de un billete (compuesto por diez décimos). Los ciudadanos compramos uno o más décimos que pueden tener el mismo número o no, pero siempre cuestan 20 euros. De cada número existen 1.950 décimos.

Billete: Los billetes están formados por diez décimos del mismo número. Comprar un billete para la Lotería de Navidad supone desembolsar 200 euros, ya que no es sinónimo del término "décimo". Si resulta que tu billete es premiado con El Gordo (primer premio), ganarás cuatro millones de euros.

Serie: Una serie está compuesta por un billete correspondiente a cada número del sorteo de Lotería de Navidad. En esta edición, hay disponibles 185 series (1.850 millones de décimos).

En resumen, los números premiados en la Lotería de Navidad se llevan diferentes cantidades según si se tiene una serie completa o solo un décimo del número agraciado. Además, es importante proteger el anonimato al reclamar el premio y tomar decisiones financieras con precaución. Por último, es fundamental entender la diferencia entre décimo, número, billete y serie para evitar confusiones al comprar o cobrar un premio.

