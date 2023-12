83815, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La Lotería de Navidad es un evento muy esperado en España, y este año no fue la excepción. Se han anunciado los números premiados y entre ellos se encuentra el número 83815 que ha sido vendido en Alicante, en Córdoba y en Madrid y Tres Cantos (Madrid). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea, uno de los premios menores del sorteo. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Si solo tienes un décimo del número agraciado, recibirás 100 euros.

Diferencias entre pedrea, reintegro, centenas, aproximaciones y terminaciones

El mundo de la Lotería de Navidad está lleno de términos que pueden resultar confusos para quienes no están familiarizados con ellos. Palabras como pedrea, reintegro, series o aproximaciones pueden ser difíciles de entender a primera vista. Por eso es importante conocer las diferencias entre estos premios menores:

- Pedrea: Se trata de todos aquellos números extraídos en el sorteo que no corresponden a los grandes premios. Cada uno de estos números recibe un premio de 1.000 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad. En total son 1.794 premios por cada serie y 100 euros por décimo.

- Reintegro: El reintegro corresponde a la última cifra del número agraciado con el Gordo de Navidad. Todos los décimos cuya última cifra coincida con el reintegro reciben este premio especial. ¿Cuánto dinero es? La misma cantidad jugada, es decir, 20 euros por décimo.

- Terminaciones: Estos son otros premios menores que a veces generan confusión. Se trata de las dos últimas cifras de los números premiados con el Gordo, el segundo y tercer premio de la Lotería de Navidad. Cada uno de estos números recibe un premio de 1.000 euros (100 euros por décimo) y hay un total de 2.997 terminaciones premiadas.

- Aproximaciones: Son los números inmediatamente antes y después del número ganador del primer, segundo y tercer premio de la Lotería de Navidad. Por ejemplo, si el número ganador fuera 45933, las aproximaciones serían 45934 y 45932.

- Centenas: Al igual que las aproximaciones, las centenas se basan en las tres primeras cifras del número ganador del Gordo, el segundo premio, el tercero o los dos cuartos. Cada décimo con una centena ganadora recibe un premio de 100 euros.

Cuántos números premiados hay con la pedrea de Lotería

El sorteo de la Lotería de Navidad reparte numerosos premios en diferentes categorías. Sin embargo, uno de los más numerosos es el conocido como "la pedrea". En total se reparten 1.794 números agraciados con este premio menor. Cada uno de estos números recibirá un premio equivalente a una serie completa, es decir, 1.000 euros por serie o 100 euros por décimo.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres uno/a afortunado/a que ha ganado algún premio en la Lotería de Navidad este año, puede que te preguntes cuánto tiempo tienes para cobrarlo antes de que caduque. ¡No te preocupes! Los décimos premiados tienen un plazo de tres meses desde el día del sorteo extraordinario para ser cobrados. En este caso, tendrás hasta el 22 de marzo de 2024 para reclamar tu premio y disfrutarlo como mejor te parezca.

En resumen, la pedrea es uno de los premios menores que se reparten en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Aunque no es un premio millonario, recibir 1.000 euros por serie o 100 euros por décimo puede ser una alegría perfecta para comenzar las fiestas navideñas con un dinero extra. Recuerda que cada término tiene su propio significado y cuantía, y ahora que conoces las diferencias entre ellos, podrás comprender mejor los resultados del sorteo y celebrar si eres uno/a de los/as afortunados/as ganadores/as. ¡Felicidades nuevamente!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.