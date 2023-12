59094, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados de su edición anual. Entre ellos se encuentra el número 59094 que ha sido vendido, entre otros, en Alicante, en Almería, en Castro del Río (Córdoba), en Madrid, en La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), en Lora del Río, Montellano y San Jose de la Rinconada (Sevilla), en Benigánim (Valencia) y en Zaragoza. ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea recibirá 1.000 euros. Si tienes un décimo del número agraciado, el premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Aunque pueda parecer que el premio reparte poco dinero, en realidad es todo lo contrario. La pedrea distribuye un total de 1.794.000 euros en premios por toda España. ¡Una cifra considerable! Sin embargo, es importante tener en cuenta que se trata de premios de cuantías inferiores al Gordo y otros grandes premios del sorteo navideño. Por lo tanto, aunque haya miles de personas agraciadas con la pedrea, cada una recibirá 100 euros libres de impuestos por décimo ganador.

En cuanto a los impuestos, siempre hay alguien que sale ganando en el sorteo navideño: Hacienda. Sin importar si te toca a ti o a otra persona, la Agencia Tributaria se lleva su parte correspondiente del premio. Sin embargo, existen algunos casos excepcionales en los que los premios están exentos de impuestos. Todos aquellos inferiores a 40.000 euros no tienen cargas impositivas y quedan libres para el agraciado disfrutar. A partir de esa cifra, se debe calcular un 20% de retención para Hacienda.

Si eres una persona ansiosa o te preocupa que tu décimo premiado caduque antes de poder cobrarlo, no tienes por qué preocuparte. Los décimos premiados tienen una fecha límite para cobrar el premio, y esta es a los tres meses después del sorteo extraordinario. En otras palabras, tienes hasta el 22 de marzo del año siguiente al sorteo para reclamar tu premio.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.