80164, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 80164 que ha sido vendido, entre otros, en Albacete, en L' Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en Felanitx (Illes Balears), en Madrid, en Totana (Murcia), en Málaga, en La Puebla de Cazalla (Sevilla) y en Burjassot y Valencia (Valencia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta muy popular para enviar dinero entre personas y resulta fácil, rápido y cómodo utilizarla. Sin embargo, pocos saben que también se puede cobrar algunos premios de la Lotería de Navidad a través de Bizum, como por ejemplo la pedrea (premios hasta 2.000 euros). Los pasos para cobrar el premio vía Bizum son muy sencillos:

- Acércate a una administración de lotería.

- Accede a la app móvil o web del banco.

- Genera un código QR desde tu cuenta bancaria.

- Muestra al trabajador/a en la administración el código QR para validarlo.

Así podrás recibir rápidamente el dinero de tu décimo premiado con la pedrea de la Lotería de Navidad directamente en tu cuenta bancaria.

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad no sería lo mismo sin los niños del colegio de San Ildefonso, quienes tienen la importante tarea cada año de cantar los números que salen del bombo durante el sorteo. Esta tradición navideña se remonta a 1771, durante el reinado de Carlos III, cuando un niño del colegio se convirtió en el primer estudiante en cantar la Lotería. Desde entonces, los niños de San Ildefonso se han convertido en voces icónicas del sorteo del 22 de diciembre.

Aunque solo unos pocos tienen la oportunidad de subirse al escenario, cada año decenas de niños se presentan como voluntarios para cantar los premios. Sin embargo, no cualquiera puede participar y deben cumplir ciertos requisitos como tener más de ocho años y poseer una buena voz o fluidez verbal.

Diferencias entre pedrea, reintegro, centenas, aproximaciones y terminaciones

El universo de la Lotería de Navidad está compuesto por una gran cantidad palabras con significados propios. Entre ellas encontramos términos como pedrea, reintegro, series, tablas, décimos y aproximaciones. A continuación te explicamos las diferencias entre algunos premios menores:

- Pedrea: son aquellos números que salen durante el sorteo pero que no corresponden a ninguno de los grandes premios. Cada número premiado con pedrea recibe 1.000 euros en total (100 euros por décimo). En total, hay 1.794 premios de mil euros la serie.

- Reintegro: el reintegro corresponde a la última cifra del número agraciado con el Gordo. Esto significa que todos los décimos que terminen con dicha cifra están premiados con el reintegro. La cantidad del premio es igual a la cantidad jugada, es decir, 20 euros por décimo premiado con reintegro. Cabe destacar que en cada sorteo extraordinario hay un total de 9.999 reintegros de 200 euros por serie.

- Terminaciones: se refiere a las dos últimas cifras de los números premiados con el Gordo, segundo y tercer premio de la Lotería de Navidad. Estos números están agraciados con 1.000 euros en total (100€ por décimo) y hay un total de 2.997 premios.

- Aproximaciones: se trata de los números anteriores y posteriores a las cifras correspondientes del primer, segundo y tercer premio del sorteo. Si uno de los grandes premios fuera el 45933, las aproximaciones serían el número siguiente (45934) y el anterior (45932). Cada décimo ganador en una aproximación al Gordo recibe 2.000 euros (20.000 euros por serie), mientras que para una aproximación al segundo premio son 12.500 euros la serie (1.250 euros por décimo) y para una aproximación al tercer premio son 960 euros por décimo (9.600 euros la serie).

- Centenas: este término hace referencia a las tres primeras cifras del número ganador del Gordo, segundo o tercer lugar o ambos cuartos premios. El premio por centenas es de 100 euros por décimo y hay un total de 495 premios de 1.000 euros la serie correspondientes a esta categoría.

Estas son algunas de las diferencias entre los distintos premios menores que se pueden obtener en la Lotería de Navidad. Cada uno ofrece una oportunidad para ganar dinero extra durante estas fiestas.

