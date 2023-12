71168, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados de su edición anual. Entre ellos, se encuentra el número 71168 que ha sido vendido en Barcelona, en Bermeo (Bizkaia), en Valladolid y en Zaragoza, ¡felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie agraciada con la pedrea recibe 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número premiado, el monto del premio será menor: 100 euros por décimo.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si te preocupa que tu décimo premiado caduque y quieres cobrarlo lo antes posible, debes saber que tienes tiempo más que suficiente. Los décimos ganadores tienen una validez de tres meses a partir del día en que se celebra el sorteo extraordinario. En otras palabras, tienes hasta el 22 de marzo de 2024 para reclamar tu premio.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has tenido la suerte de ganar algún premio en la Lotería de Navidad, no tendrás que preocuparte por declararlo a Hacienda. Si has ganado el Gordo, el segundo o tercer puesto, sí estarás sujeto a tributación; sin embargo, al acudir a cobrar tu premio en una entidad financiera autorizada, ya se habrá retenido automáticamente la parte correspondiente al impuesto sobre la renta. Y mucho menos tendrás que preocuparte si has ganado un premio menor como la pedrea, ya que estos están exentos de carga impositiva.

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Sí, siempre que el premio sea igual o inferior a 2.000 euros, podrás cobrarlo en efectivo en una administración de Loterías y Apuestas del Estado. Esto incluye los décimos agraciados con la pedrea. En cambio, si el premio supera los 2.000 euros, tendrás que acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria.

Estas son algunas de las preguntas más comunes que surgen cuando se gana un premio menor como la pedrea en la Lotería de Navidad. Recuerda que aunque no sea un gran premio, cada euro cuenta y puede ayudarte a aliviar tus finanzas durante las fiestas navideñas. ¡Felicitaciones por tu suerte y disfruta del dinero extra!

