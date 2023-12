62284, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 62284 que ha sido vendido en Nava (Asturias). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar un poco confusa. Da igual que se repita todos los años, ciertos términos siempre juegan al despiste. Y es que no, ni décimo, ni billete, número o serie son lo mismo. Así que mejor entender primero lo que tenemos entre nuestras manos ¡sobre todo si ha sido premiado!

Número: sencillo; son las cinco cifras impresas en el décimo del sorteo de Lotería de Navidad que van desde el 0 al 999.999.

Décimo: es probablemente el término más familiar y que la mayoría de personas tienen claro. Se trata del boleto o papel que compramos. Tal y como su nombre indica, se trata de la décima parte de un billete (recuerda que los billetes están compuestos por 10 décimos). Los ciudadanos compramos uno o más décimos. Estos pueden tener el mismo número o no, pero siempre cuestan 20 euros cada uno. De cada número existen 1.950 décimos.

Billete: los billetes de la Lotería de Navidad están formados por diez décimos del mismo número. Es decir, un billete no es sinónimo del término "décimo". Comprar un billete de este sorteo supone desembolsarse 200 euros, no solo 20 euros como en el caso del décimo individual. Y si resulta que tu billete es premiado con el Gordo, tendrás la fortuna de ganar (nunca mejor dicho) 4 millones de euros, no solo 400 mil.

Serie: es el término más confuso para muchos jugadores novatos en la lotería navideña. Una serie está compuesta por un conjunto formado por un billete de cada número del sorteo de Lotería de Navidad, lo cual implica que una serie tiene 100 mil billetes y a su vez estos tienen 10 décimos cada uno. En esta edición, la Lotería de Navidad tiene disponibles un total de 185 series (1 mil ochocientos cincuenta millones)de décimos.

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario se celebra todos los años el 22 de diciembre y reparte un total de 2.520 millones de euros en premios. Está compuesto por 99.999 números y bolas, las cuales se colocan en uno de los famosos bombos utilizados para este sorteo. El otro bombo es para los premios. De esta manera, una vez que comienza el sorteo extraordinario, se extrae una bola del bombo de los números seguida de una bola del bombo de los premios.

En cada Sorteo Extraordinario se emiten un total de 172 millones de décimos, lo cual equivale a 180 series compuestas por 100 mil billetes cada una. Cada billete se divide en diez décimos y el costo por cada uno es de 20 euros.

La Lotería de Navidad es el sorteo que más premios reparte en España. En total, son premiados alrededor de 26 millones de décimos tras la celebración del sorteo extraordinario.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Diferencias entre pedrea, reintegro, centenas, aproximaciones y terminaciones

El universo de la Lotería Navideña está compuesto por un montón términos con significado propio como pedrea, reintegro, series, tablas... En cuanto a los premios menores en la Lotería Navideña estas son las diferencias:

Pedrea: son todos aquellos números extraídos durante el sorteo que no corresponden con ninguno de los grandes premios (el Gordo). Cada número agraciado con la pedrea recibe un premio individualizado consistente en mil euros por serie y cien euros por décimo (diez veces menos que si fuera un billete).

Reintegro: el reintegro corresponde a la última cifra del número agraciado con el Gordo. Esto significa que todos los décimos de Lotería de Navidad que terminan con esa cifra están premiados con el reintegro, lo cual implica recibir de vuelta la cantidad jugada, es decir, 20 euros por décimo premiado. En cada Sorteo Extraordinario hay un total de 9.999 reintegros, los cuales tienen una cuantía por serie de 200 euros.

Terminaciones: se trata de las dos últimas cifras del número premiado con el Gordo y los segundos y terceros premios en la Lotería Navideña. Cada terminación está agraciada con 1.000 euros (100 euros por décimo) y se reparten un total de 2.997 premios.

Aproximaciones: se refiere a los números inmediatamente anteriores y posteriores al número correspondiente al primer, segundo o tercer premio en la Lotería Navideña. Por ejemplo, si uno de los números ganadores fuera el 45.933, las aproximaciones serían el 45.934 y el 45.932.

Cada décimo premiado con una aproximación del Gordo recibe un premio individualizado consistente en dos mil euros (20 mil euros por serie). Si se trata de una aproximación al segundo premio, son agraciados con un total de doce mil quinientos euros (1 mil doscientos cincuenta por décimo). Por último, las aproximaciones al tercer premio reciben novecientos sesenta euros (9 mil seis cientos por serie).

Centenas: similar a las aproximaciones pero tomando las tres primeras cifras del número correspondiente al Gordo, segundo premio, tercer premio y los dos cuartos. El premio por cada centena es de 100 euros por décimo y se reparten un total de 495 premios (1.000 euros la serie) correspondientes a las centenas.

Así que, aunque no hayas ganado el Gordo de Navidad, la pedrea o cualquier otro premio menor puede ser motivo de alegría y ayudarte a empezar la Navidad con un poco más de dinero en el bolsillo. ¡Felicidades!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.