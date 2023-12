Soraya Arnelas opina sobre la relación de Chenoa con Miguel Sánchez Encinas: "Hay tanto amor que siento que van a volver"

Soraya Arnelas está rebosante de felicidad, pues está embarazada de su tercer hijo. La cantante, que está en su tercer mes de gestación, ha confirmado la noticia en una entrevista con Semana en la que también se ha pronunciado sobre otros temas, como la situación sentimental de su amiga Chenoa.

La artista considera que es posible una reconciliación de la presentadora de OT 2023 con su todavía marido, el urólogo Miguel Sánchez Encinas. Y no es la única, pues lo mismo declaró recientemente Carlos Latre.

"Es una mujer fuerte, con una experiencia vital y se encuentra bien porque se está apoyando en su trabajo", defiende Soraya en su entrevista. "Se quieren y respetan muchísimo. Yo no lo supe hasta muy al final, la llamé para contarle lo del embarazo, ella me contó su separación y a los pocos días saltó la noticia".

"Esto es solo una percepción mía, pero siento que van a volver. Hay tanta admiración y tanto amor que es simplemente un pequeño impasse y van a volver", opina la artista.

Sin embargo, parece que el futuro de esta relación no podría estar tan clara como comentan los amigos de Chenoa, pues Lorena Vázquez aseguró en Y ahora Sonsoles que el médico no pasa un buen momento, pues "ha hecho varios intentos" por reconciliarse con la cantante pero "ella no parece estar muy receptiva".

Al parecer, el motivo de la separación podría haber sido "la dificultad de cuadrar sus agendas". Y es que actualmente la triunfita está plagada de proyectos, pues acaba de lanzar su tema Bailar contigo mientras presenta OT 2023.

"Me lo curré un montón, te lo digo en serio", dijo ella entre risas en Tómatelo menos en serio, de Europa FM. "Me acabo de acordar de mi boda y me ha dado la risa".