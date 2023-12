Soraya Arnelas tendrá familia numerosa: está embarazada de su tercer hijo

Las buenas noticias llegan para cerrar este 2023 para Soraya Arnelas y su familia. La cantante, que contrajo matrimonio con su marido el pasado 15 de julio después de 12 años juntos, espera su tercer hijo, tal y como se lo ha desvelado en exclusiva a la revista Semana. La pareja aún no sabe cuál será el sexo de la criatura, pero lo que sí que tiene claro es que "es un bebé muy deseado".

Acaba de cumplir tres meses de gestación y, a la valenciana, le gustaría que fuera niña, ya que está encantada con sus dos hijas mayores, Manuela, de seis años, y Olivia, de dos. Por parte de su marido, tal y como confiesan, le da igual. Lo que sí que tienen claro es que si es niño se llamará Mauro y si es niña Bianca.

El nacimiento del tercer hijo del matrimonio está previsto para mediados del año que viene y Soraya dará a luz por cesárea programada. Esto se debe a las complicaciones que tuvo durante el parto de su hija mayor, Manuela, debido a un desprendimiento de la uretra y de una hernia en el ombligo.

Por ello, y también porque tiene 42 años, la cantante afronta con mayor temor este embarazado: "Lo hago con respeto, al final los profesionales te dicen que hay más riesgo a una edad avanzada, pero yo me siento bien".

De hecho, la pareja tenía como plazo para quedarse embarazados hasta finales de este año, ya que, según Soraya, plantearse "ser madre con 43 era demasiado" debido a los problemas que ha tenido para ello.

Soraya y Miguel Ángel se conocieron en 2012 en Barcelona, aunque no fue hasta este año cuando decidieron darse el sí quiero. "Es un amigo, es un compañero, he encontrado muchas cosas en él que me hacen plantearme que veo mi vida absolutamente a su lado", contaba la artista sobre la relación que mantiene con él.