Jennifer Love Hewitt se sincera sobre los estragos de "envejecer en Hollywood"

El pasado mes de febrero, Jennifer Love Hewitt, conocida por ser la protagonista de la exitosa serie Entre fantasmas, era muy criticada en redes sociales debido a una publicación que ella misma había subido a su Instagram. Meses después, en agosto, subía un post en el que se había cortado el pelo... Y también le llovieron los mensajes de odio.

Ahora, la intérprete de 44 años ha hablado sobre estos dos episodios y cómo le han afectado en el pódcast Inside of You, en el que ha puntualizado cómo siente que "envejecer en Hollywood es realmente difícil", explicando primero lo que había ocurrido a principios de año.

Según Love Hewitt, ella compartió esa story porque se puso "un filtro" mientras se estaba porque "no tenía ni una pizca de maquillaje". "Era simplemente un filtro que, en ese momento, se veía bien con la luz del salón. La verdad es que no pensé nada más", ha rememorado la actriz, que asegura que, a continuación, la imagen circulaba por internet.

Según la actriz, no paraba de ver mensajes y noticias como "Jennifer Love Hewitt está irreconocible", "Como está irreconocible, ha recurrido a los filtros porque no quiere que lo sepamos", o "Ya sabe lo mal que se ve en realidad ahora que tiene 40 años".

Ante esa avalancha de mensajes, que la intérprete tilda de "locura", ella no dudó en responder usando otros hashtags para ironizar o para que se comprendiera, pero no salió bien. "Yo estaba como, 'hashtag todo natural, sin filtro', tratando de bromear sobre todo eso. Pero entonces vinieron a por mí diciendo que ahora me tenía que defender y que no podía engañar a nadie... Ahí me di cuenta de que no podía hacer nada bien", ha dicho.

Además, la intérprete ha asegurado que es "una mentira fingir" que no te importa lo que opinen de ti. "No quieres que te importe lo que la gente piense o diga de ti, pero sí te debe importar", ha declarado sobre ser alguien en Hollywood.

La actriz, que actualmente trabaja en la serie 9-1-1, ha asegurado que, como buena swiftie que es, hay una frase de Taylor Swift que le ayudó a comprender la dificultad de envejecer cuando eres famosa. Y es que hay un momento en el que "la gente te congela" a una edad y en unos rasgos y ya no pueden desaprender esa imagen de ti.

De hecho, Jennifer Love Hewitt está deseando que sus fans dejen de compararla con ella misma cuando tenía 20 años, dado que se sintió sexualizada desde muy joven y para nada a gusto con su cuerpo.

"Era guapa, pero esa chica de 23 ó 25 años no estaba contenta con su cuerpo. Me sentía observada. Sentía que tenía que ser todo para todos todo el tiempo", ha continuado la actriz, que ha rememorado: "Me llamaron sexy antes de saber lo que era ser sexy. Yo solo tenía 17 años en la portada de Maxim".

Por eso, asegura, le molesta que los fans se hayan quedado con esa imagen de ella. "Esa chica era tan insegura y estaba tan confundida que hacía lo que podía. Pero ahora me gusta quien soy. Me siento bien. Quiero decir, no todos los días, pero ya sabes, tengo mis momentos", ha bromeado finalmente.