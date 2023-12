Cher celebra el 25 aniversario de su disco 'Believe' y hace un repaso a su carrera: "La comunidad LGBT siempre ha estado conmigo"

Cher es conocida por ser una de las divas más importantes del mundo de la música. A sus 77 años, la cantante sigue tan activa como el primer día, y por ello, no es de extrañar que se encuentre más que contenta de poder celebrar el 25 aniversario de uno de sus álbumes predilectos, Believe. A esta celebración, entre compañeros y prensa, acudió el medio Shangay, que también se encuentran festejando sus 30 años en publicación.

Así, alejada de las decoraciones navideñas, irónicamente presentó su nuevo disco, inspirado en estas marcadas fiestas. Un proyecto con el que asegura estar "muy emocionada", pues ha trabajado "mucho" y quiere dar todo lo mejor de ella para "que tenga su oportunidad".

El motivo detrás de un disco festivo como este no es otro que el poder sentir una "conexión especial", como así narra al citado medio: "Quería que fuese un disco de Navidad de Cher: divertido y diferente, con el tema navideño de fondo, pero sin forzarlo".

Como también ha destacado la cantante, actualmente se encuentra completamente centrada en su autobiografía, un trabajo que cuenta con la ayuda de un "brillante autor" y amigo suyo. Fue justamente él quien le aconsejó que no solo plasmara sus vivencias en papel, sino en la gran pantalla.

Gracias a este ejercicio, Cher está haciendo un recorrido de todas las anécdotas más importantes de su vida, un hecho que, aunque a veces duro, le está sirviendo para reencontrarse consigo misma: "Lo bueno es que al mirar atrás no tienes que revivir el dolor, sino los recuerdos. Ya no me duele, no es algo visceral. Hay momentos maravillosos, otros divertidos, otros trágicos, otros estúpidos…".

Una vida llena de éxitos y sobre los escenarios de los que todavía no parece querer bajar. Cher sigue cantando con la misma intensidad de sus primeros años de carrera, algo que a ella misma le deja "sorprendida", especialmente tras el parón que decidió tomar. Así, se une a otras divas de su época como Madonna o Kylie Minogue, a la vez que hace una dura reflexión: "as mujeres hemos tenido que luchar mucho por lograr nuestros objetivos, y cosas que se ofrecen libremente a los hombres, las mujeres tenemos que ganárnoslas".

Finalmente, ha querido dar las gracias a sus fans porque nunca la han "abandonado", especialmente al colectivo LGBTIQ+: "La comunidad siempre ha estado ahí, me fuese bien en mi carrera o estuviese en la basura cuando nadie me quería. Siempre me preguntan por qué defiendo con tanto tesón a la comunidad, y es porque siempre hemos estado juntos, habéis estado a mi lado, somos marginados y nunca permitiré que nadie joda nuestra relación".