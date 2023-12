Tamara Falcó, criticada por su manera de comer hamburguesas: "No se puede ser más cursi"

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, Tamara Falcó e Iñigo Onieva han decidido aprovechar los momentos festivos para ir de viaje a uno de los lugares idílicos para estas fechas: Lituania. Allí, la pareja no ha podido evitar compartir con todos sus seguidores sus paradas y lo que más les está gustando de su estancia.

Así, sus redes sociales se han llegado de imágenes que derrochan espíritu navideño. Desde las decoraciones típicas en las calles y las tiendas, hasta un paisaje nevado de película. Los recién casados están disfrutando de cada momento haciendo compras y esquiando, entre muchas otras actividades.

Aunque, sin duda, la que más ha llamado la atención de los seguidores de la Marquesa de Griñón ha sido la cena romántica que ella e Iñigo tenían en una conocida franquicia de restaurantes. "Recuerdos navideños de nuestro viaje", escribía la hija de Isabel Preysler en su cuenta de Instagram.

En el carrusel de imágenes se puede la puede ver con una hamburguesa, mientras que su marido opta por un filete con huevo. Unas fotografías sin ningún tipo de interés más allá que el de mostrar lo bien que se lo están pasando, de no ser por un curioso detalle: Tamara está cortando con cuchillo su plato.

Un acto cotidiano que ha levantado cientos de críticas. Y es que muchos internautas han llamado "cursi" a la socialité por "comer una hamburguesa con cubiertos". Así, ha empezado el debate sobre solo está cortándola para que sea más fácil de coger o si realmente su intención era usar cuchillo y tenedor.

"La hamburguesa se come con la mano. No se puede ser tan requetecursi" o "comiendo una hamburguesa con cubiertos, ¿en serio?", eran uno de los comentarios más destacados de su publicación. Y es que, ante la gran cantidad de quejas, la influencer ha optado por limitar los mensajes y no permitir que nadie más de opiniones sobre su decisión culinaria.