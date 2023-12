Alba Paul reacciona a la nueva canción de Marlena sobre Dulceida: "Pesada"

Tras el estreno de Red Flags, Ana Legazpi y su grupo, Marlena, vuelven a estar en el candelabro por su canción Amor de verano, con la que participarán en la próxima edición del Benidorm Fest.

El tema comienza directamente con el estribillo, que habla de una relación donde se miran "tan dulce" y se dan un "besito viral" durante un fugaz verano. En el resto de la canción, la palabra "dulce" se repite en numerosas ocasiones.

Una referencia que muchos han relacionado con Dulceida, con quien la vocalista del grupo mantuvo un breve romance en 2022, cuando esta había roto su matrimonio con Alba Paul.

Ahora que la pareja de influencers ha vuelto, Marlena ha comenzado a publicar todos los temas que compuso durante esa época y parece que el entorno de Dulceida no está muy contento.

Este pasado fin de semana, tras el estreno de la canción, Marlena usó la nueva red social de Instagram, Threads, para defenderse de las críticas: "Nos acabamos de enterar ahora que 'dulce' es patrimonio de la humanidad y marca registrada, ¿o qué pasa?"

Declaraciones de Marlena y Alba Paul en Threads. META

Gracias al poco éxito de la red social, mucha gente se mostró lo suficiente valiente como para responder. La primera Natalia Beciu, gran amiga de Dulceida, que comentó: "Con todo lo que la utilizas, como esté registrada, vas a pagar una pasta".

Y, por si no quedaba claro que estaban enfadadas con sus constantes referencias a Dulceida, Alba Paul hizo su propio "hilo": "Con P ¿de...? A mí se me ocurren varias, la primera que se me ocurre es pesada".

Tras esto, Alba Paul ha comenzado su viaje de ensueño en Bali con Dulceida y el dúo madrileño ha continuado la promoción de su participación en el certamen de RTVE, contentas con la acogida de su canción.