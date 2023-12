Bertín Osborne romperá su silencio sobre el embarazo de Gabriela Guillén y hablará "cuando pase todo"

Hasta ahora, Bertín Osborne se ha mantenido al margen en lo relativo al embarazado de Gabriela Guillén, pero eso está a punto de cambiar. El presentador de Mi casa es la tuya ha confesado que tiene previsto romper su silencio "cuando todo pase", tal y como ha contado en exclusiva a la revista Diez Minutos.

El presentador de televisión tiene claro cuál va a ser el momento idóneo en el que se pronuncie al respecto. No será otro que, no solo después de que Gabriela tenga al bebé, algo que está previsto para este 31 de diciembre, sino después de que Bertín acuda al médico.

El artista ha decidido hablar y no callarse sobre la relación con la empresaria y el pequeño que espera la misma. Eso sí, todo ello tendrá lugar después de hacerse una prueba de paternidad, según la periodista Paloma García Pelayo contó en Y ahora Sonsoles.

En este sentido, la propia Gabriela desmintió que el artista se la pidiera: "Él no se puso en contacto conmigo en ningún momento. No me siento humillada, me siento decepcionada (...) Yo quería que no se hubiera conocido la noticia de mi embarazo. Queríamos que lo supiera la familia, pero no a nivel mediático".

En la actualidad, la relación entre Bertín y Gabriela es inexistente y parece que, al menos por el momento, seguirá así. Y es que al cantante, no le han sentado nada bien las declaraciones que Gabriela hizo en el programa de Sonsoles, como por ejemplo, que el niño llevará sus apellidos.

Eso sí, a pesar de todo, Bertín tiene una cosa clara: si el hijo finalmente es suyo, se ocupará de la manutención de este. De momento, queda esperar tanto al nacimiento del pequeño como a las declaraciones de Bertín.