Ibai Llanos revela cuánto dinero tiene y cuál ha sido el desorbitado precio de su nueva casa: "Aún estoy pagando la hipoteca"

Tras sorprender al mundo alquilando la impresionante mansión de Eto'o en Barcelona para su equipo de eSports, Ibai Llanos decidió dejar atrás la enorme vivienda para mudarse a su primera casa en propiedad.

Otro chalet a las afueras de Barcelona que, para mantener su privacidad, no ha dado tantos detalles. Se sabe que tiene varias plantas, un gimnasio y un gran jardín para sus perros.

Ahora, también se ha descubierto cuánto ha pagado Ibai Llanos por su casa. En una ronda de "penaltis de la verdad", ha tenido que revelar cuál ha sido el coste total del inmueble.

"Con la reforma incluida, que ha sido mucha porque me vino con un mantenimiento flojo y he hecho muchas obras, aproximadamente cuesta 4 millones de euros", ha confesado.

"Tengo hipoteca", ha asegurado también: "Aún no la he pagado entera, porque no ha hecho falta". Igualmente, el precio tan elevado muestra que será una casa mucho más lujosa de lo que ha mostrado hasta ahora.

En un vídeo similar, también han querido saber cuánto dinero tiene. Una complicada pregunta que ha respondido con un "baremo". "Entre 5 y 15 millones de euros", ha contestado, contando "todo su patrimonio".

Teniendo en cuenta que su casa está valorada en 4 millones de euros, es evidente que es mucho más que 5 millones. Su equipo de KOI es valioso, así como su posición en la Kings League.

En la misma ronda de preguntas, ha explicado que le han llegado a ofrecer un millón de euros por comprar el 15% de Porcinos F.C. y compartir así su éxito en la liga de Piqué.