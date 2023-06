Entramos en la Gaming House de Finetwork KOI, el equipo de 'eSports' fundado por Ibai Llanos y Gerard Piqué

De una habitación para el mundo. El trabajo de los streamers y youtubers va mucho más allá de sentarse frente a un ordenador y darle a emitir o grabar. Y muchos lo han demostrado, como Ibai Llanos, no solo siendo pionero en muchos ámbitos, sino manteniéndose e innovando hasta el punto de tener su propio equipo de eSports, el Finetwork KOI, junto a Gerard Piqué.

Después de décadas conviviendo con esta -ya no tan- nueva profesión, es cada vez más anacrónico no darle el valor que se merece a la creación de contenido, carrera en la que muchos se han desarrollado de formas de lo más diversas.

El streamer vasco no solo ha explotado su perfil en Twitch y YouTube, sino que ha realizado diversas colaboraciones con marcas y con uno de los medios que le han mirado con más recelo, la televisión, con la que ha realizado sinergias como su propio First Dates, LOL: Si te ríes, pierdes o sus versiones de formatos tan televisivos como las Campanadas o el talent de cocina Disaster Chefs.

Su éxito, tanto mediático como empresarial, le ha hecho poder invertir en algunos compañeros de profesión, y a la vez disfrutar de lujos compartidos conviviendo con ellos en distintas casas, las cuales ha mostrado en su canal de YouTube.

En enero de 2021 mostró una de ellas, una mansión valorada en casi 4 millones de euros por la que se pagaba un alquiler de 15.000 euros al mes. Situada a pocos kilómetros de Barcelona, el streamer hizo un house tour por la mayoría de estancias de la casa en la que iba a vivir con otros creadores de contenido.

La vivienda disponía de discoteca, sala de cine, gimnasio, sauna, zona de masajes, jacuzzi, piscina, jardines, pista de tenis y de baloncesto, un gran salón, cocina, varios baños y más de una decena de habitaciones. Además, tenía chimenea, televisiones de plasma, sofás enormes, billar, mesa de ping-pong, dardos, mesa de air hockey...

Gimnasio de la Gaming House, de KOI. 20MINUTOS

Sala de cine de la Gaming House, de KOI. 20MINUTOS

Y es que, a pesar de todos los lujos que había, todo estaba centrado en el trabajo, en que los streamers tuvieran todo lo necesario y se pudieran centrar en planificar, grabar y emitir en directo. Por ello, había platós, estudios de grabación y, por supuesto, dormitorios por si los necesitaban youtubers como Reven, Ander, Barbe y Werlyb.

Patio trasero de la Gaming House, de KOI. 20MINUTOS

Pista de baloncesto y tenis de la Gaming House, de KOI. 20MINUTOS

El equipo de Finetwork KOI se muda a la casa

Eso fue durante, aproximadamente, un año y medio, pues allí estuvo Ibai Llanos hasta que, a mediados de 2022, se mudó con la intención de ceder su hueco en esta mansión, llamada Gaming House, a los miembros de su equipo de eSports.

En diciembre de 2021, junto a su socio, Gerard Piqué, fundó KOI, organización dedicada a los deportes electrónicos. Por ello, su marcha haría que esta mansión estuviera dedicada exclusivamente al entrenamiento del Finetwork KOI, equipo de League of Legends patrocinado por esta compañía de fibra y móvil.

Plató de grabación de la Gaming House, de KOI. 20MINUTOS

Vienen tiempos de expansión y de crecimiento para el equipo y, de cara a la Superliga que se está celebrando, no dejan de entrenar. Pero ahora, en un nuevo emplazamiento, pues recientemente han dejado la Gaming House para mudarse a una nueva sede con todas las comodidades para centrarse en la competición.

Esta casa queda atrás, pero ha sido parte importante de la compañía, pues por allí han pasado muchos de sus miembros: Ibai, que actualmente tiene su propia casa; otros creadores de contenido que convivieron con el vasco; y los miembros del equipo de eSports, que ahora entrenan en una nueva mansión.

Demasiadas visitas

Aunque en plena mudanza, la Gaming House ha abierto sus puertas a 20minutos, una mansión que vio crecer a Ibai y a sus compañeros y después a los miembros de Finetwork KOI.

La compañía de Ibai y Piqué ha estado en esta vivienda mucho tiempo, por lo que han recibido la visita de muchos fans, quizá demasiados, en la puerta.

Aunque siendo desmanteladas, todas las estancias eran muy reconocibles, desde las saunas hasta a los platós de grabación, pasando por la habitación donde emitía Ibai cuando vivía allí.

Antigua habitación de 'streaming' de Ibai Llanos. 20MINUTOS

El gimnasio está completamente equipado, pues los miembros de Finetwork KOI, además de practicar en League of Legends, también se ejercitaban allí físicamente.

Los entrenamientos en el juego los realizaban tanto de forma individual como en equipo, y, aunque disponían de multitud de elementos de ocio en la casa como el campo de baloncesto o la pista de tenis, tenían especial cuidado en no dañarse las manos, que es su principal herramienta de trabajo.

"Estar en KOI es como un ascenso"

Ya fuera en la Gaming House o en la nueva sede, durante las competiciones y la época previa, los miembros del equipo conviven juntos para poder centrarse en entrenar. Sin embargo, pasada esta etapa, muchos deciden regresar a sus casas para estar con sus familias en los tiempos de descanso.

No sucede del mismo modo con los cuatro creadores de contenido de KOI, que residen todo el año y trabajan en la mansión de streamers de la compañía, una vivienda, distinta a la de Ibai y a la del equipo. Estos jóvenes, aunque no compiten en eSports, forman parte de KOI: dos de ellos son Paula (Pau Senpai) y David Carbó (Skain), quienes han explicado a 20minutos que llevan aproximadamente medio año en la empresa residiendo en la KOI House junto a Shiro y Maylén.

Ambos streamers llevan años centrados en su trabajo en internet, donde no solo juegan a League of Legends, reaccionan a vídeos o hablan con sus suscriptores, sino que, en el caso de Skain, le ha llevado a otros formatos como hacer pódcast o a ser caster, comentarista de deportes electrónicos.

"Lo bueno o malo de ser streamer es que tienes un horario muy flexible, es como ser autónomo. Tú puedes pasarte desde 20 horas al día como una", señala a 20minutos Skain. "Generalmente, de media suelen ser unas 120 horas al mes, más o menos, de estar en directo", apunta Paula.

Ambos se ven en el futuro dedicándose al mismo sector y ella, aunque nunca descarta volver a estudiar la carrera de Magisterio en la que estaba antes de triunfar en internet, defiende que "se puede seguir en este mundillo de muchas maneras": "No solo tienes que stremear o jugar, sino que detrás de cámaras siempre hay producciones".

"Yo era narrador de la LVP, la Liga de Videojuegos Profesional, siempre he estado vinculado a los deportes electrónicos, sobre todo a la Superliga. E Ibai me contactó, me comentó que le molaba muchísimo mi perfil como creador de contenido y que quería contar conmigo", recuerda Skain sobre el momento en el que entró en KOI en diciembre de 2022. "No dude nada, porque me mola muchísimo más crear contenido que ser comentarista".

"Una vez entró él, propuso hacer un proyecto de una casa y se empezaron a buscar perfiles. No había muchos streamers de LOL y fue ahí cuando entramos a crear contenido Shiro, Maylen y yo a la vez", añade Paula, en referencia al proyecto de la KOI House, que comenzó a principios de enero de 2023.

"Estar en KOI es como un ascenso. Pasas de estar por tu cuenta sola en tu casa haciendo algo a que una de las mejores empresas que hay ahora mismo de eSports en España te quiera para su equipo, te metan en una casa con más gente a hacer contenido, que es más fácil, porque con gente es mucho más fluido. Entonces es como ir subiendo, subir escalones", reflexiona ella.

"Yo antes de entrar en KOI era narrador de la LVP, la Liga de Videojuegos Profesional, entonces yo no lo veo tanto como un ascenso como tal, sino que es pertenencia. Es una oportunidad de formar parte de un proyecto chulo y aportar. Yo a KOI lo veo como una familia y, en realidad, acaba de nacer, solo tiene año y medio de vida (desde el 15 de diciembre de 2021) y ha conseguido muchas cosas, está creciendo a pasos agigantados", declara Skain.