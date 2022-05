Ibai Llanos comparte más detalles de su nueva casa a las afueras de Barcelona: "Ya está casi terminada, me iré a vivir allí pronto"

Ibai Llanos, a pesar de ser uno de los streamers más exitosos del España y del mundo, es de los que más se sincera con sus seguidores y cuenta a menudo su día a día.

Después de mostrar todo el proceso de mudanza a la mansión de KOI, el grupo de eSports que ha fundado junto con Gerard Piqué, el creador de contenido ha decidido abandonarla para dejar paso a todos los jugadores de LoL.

El vasco reveló que había decidido comprar otra viviendo a finales de 2021, y esta semana ha confesado, muy feliz, que la reforma está finalizada y en breve podrá mudarse del todo. "Ya tengo terminada la casa, ya se puede vivir. ¿Cuándo me iré? Cuando quiera", ha contado.

Sin embargo, es posible que durante los próximos meses continúe haciendo directo desde la habitación insonorizada y decorada de la mansión, pues su nuevo set up aún necesita más semanas de reformas.

"Me estoy montando un set up espectacular", ha adelantado. También revelando que no le molesta seguir yendo a la mansión, pues se encuentra a tan solo diez minutos de su nuevo hogar.

Eso sí, no ha querido dar más pistas de la localización. Aunque ha prometido hacer un tour de las estancias reformadas, no desea mostrar el exterior. "Ha llegado un punto con esta casa que sale hasta en Google Maps", ha comentado sobre la de KOI.

El vídeo que hizo enseñando la increíble residencia con más de diez habitaciones, varios salones, chimenea, pista de pádel y hasta discoteca llamó mucho la atención. Aunque se encuentra a las afueras de Barcelona, muchos la reconocieron como la propiedad que antes pertenecía al exjugador del Barça Samuel Eto'o.

Ahora sigue buscando la tranquilidad de los exteriores de la ciudad condal, pero cerca de la sede de su equipo y todos sus negocios. A pesar de la mudanza, Llanos continuará usando los espacios para los grandes eventos.