El padre de Alexia Rivas causa sensación en las redes: "Qué joven y guapo"

Alexia Rivas ha presentado a su padre en su cuenta de Instagram y ha revolucionado a sus seguidores. La exconcursante de Supervivientes, a pesar de ser bastante conocida tanto por ser colaboradora de televisión como por sus más de doscientos mil seguidores, no suele enseñar a su familia.

La leonesa intenta que sus padres se mantengan al margen de su mediática vida. Es cierto que, Rivas sí ha posado en alguna ocasión junto a ellos, aunque hace mucho que no es así. No obstante, la influencer ha querido hacer una excepción y esto ha encantado a sus seguidores.

La periodista lleva años viviendo lejos de su tierra, así como fuera de su casa, si bien, continúa muy unida a sus progenitores. A través de sus historias de Instagram, la colabora de televisión ha compartido una imagen de su padre y los comentarios no han tardado en llegar.

La imagen no ha pasado desapercibida para aquellas personas que han tenido la ocasión de verla, los cuales se han quedado sin palabras al ver lo guapísimo y jovencísimo que es este.

"No me extraña que tanto tú como tu hermano, hayáis salido tan guapos. A tú mamá ya la conocía, pero nunca me había fijado en tú papá, si es que habías publicado alguna foto suya... y es que... ¡Son guapísimos"!, "Madre mía con tú padre, nena. ¡Qué pibonazo! Con todo el respeto que se merece, pero es la realidad. Guapo es un rato, el hombre", "qué padre más guapo" o "pero qué joven y guapo, ¡madre mía!", son algunos de los muchos comentarios que ha recibido Alexia tras subir esta publicación.

"En esta foto no salía guapo, estaba despeinado"

La colaboradora de televisión se ha quedado atónita al ver la multitud de mensajes que ha recibido tras subir la fotografía a sus redes."Le he dicho a mi madre que tenga cuidado, que está muy cotizado. Su respuesta: "pues en esta foto no salía guapo. Estaba despeinado".

Asimismo, la colaboradora ha publicado un vídeo en el que afirmaba que su padre la había amenazado con denunciarla, eso sí, de broma, y que se estaba riendo mucho de la situación que esto estaba generando. "Es verdad que siempre ha parecido muy joven, me tuvo con 29 años, pero una vez, cuando llegué a Madrid, le confundieron con mi hermano", concluía.