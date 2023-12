Aragonès pide propuestas y "decisiones valientes y efectivas" en la reunión sobre educación de esta tarde

El Govern espera que la reunión de esta tarde con los grupos políticos sobre el sistema educativo sirva para "fijar una voluntad conjunta para conseguir un mejor resultado a corto, medio y largo plazo", según ha anunciado la portavoz del Govern, Patria Plaja, esta mañana en rueda de prensa. El encuentro estará presidido por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quien está dispuesto a “escuchar propuestas” que tengan en cuenta las "necesidades de los alumnos y las demandas del profesorado".

Patrícia Plaja ha querido mostrar solemnidad ante la reunión y ha asegurado que el encuentro "no quiere ser una escenificación". Al mismo tiempo, también ha agradecido a todos los representantes de los diferentes grupos políticos su asistencia y "la buena disposición de todos los que participarán".

Recordar que asistirán a la cita del presidente Aragonès para debatir sobre el sistema educativo catalán todos los grupos del arco parlamentario menos Vox. "Trabajar desde la honestidad, sin miedo ni apriorismos". Esto es lo que ha pedido Patrícia Plaja en nombre del Govern a los participantes en la reunión, así como "decisiones valientes y efectivas para fortalecer nuestro modelo educativo".

En este sentido, Plaja ha asegurado que el Govern está dispuesto a "dar explicaciones a todo lo que pregunten los grupos" y ha insistido en que "el sistema educativo es uno de los pilares del país".

No obstante, Patrícia Plaja ha advertido que "de ahí no saldrá una fórmula mágica" que solucione los problemas de la escuela catalana, e incluso ha emplazado a nuevos encuentros futuros. "La de hoy debe ser la primera de una serie de encuentros, no necesariamente con el mismo formato, pero con el mismo objetivo", ha expuesto la portavoz del Govern.

Misión europea

Por otra parte, desde el ejecutivo no se aprueba la visita que está realizando hoy en Cataluña una misión del Parlamento Europeo para evaluar la inmersión lingüística. Patrícia Plaja ha manifestado que el Govern considera que el objetivo de esta delegación "es hacer partidismo de derechas y no tiene nada que ver con conocer nuestro sistema educativo".

Ha destacado que la misión está compuesta por eurodiputados de derecha y extrema derecha que "vienen con un discurso manipulado y una idea preestablecida". Además, Plaja ha añadido que "quieren hacer demagogia instrumentalizando a los docentes y los niños".

Sin embargo, ha matizado que respeta las decisiones del Parlamento Europeo y sus iniciativas, y que a pesar de no estar de acuerdo con la misión, "la consellera Simó se reunirá con ellos, por respeto", aunque "la delegación no viene a hacer una visita rigurosa, sino partidista y desviada, para desacreditar el modelo de escuela catalana".