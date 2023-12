Medina Azahara: "No hacemos una música de usar y tirar"

Medina Azahara no tiene que demostrar nada a nadie a estas alturas de la película. Cuatro décadas siempre en boca de todos y siempre dispuestos a combinar estilos e influencias, manteniendo siempre ese rock andaluz que les ha caracterizado desde su fundación, allá por 1979. Tras la publicación de Llegó el día (un homenaje a Triana) hace dos años, Manuel Martínez, Paco Ventura y Manuel Ibáñez regresan a la primera fila de la actualidad con la salida al mercado de El sueño eterno, un viaje a las raíces, a todo lo que no se debe olvidar por muchos sueños que se vayan cumpliendo a lo largo del camino. Entre flashes, focos y cámaras que inundan la segunda planta de un hotel madrileño, Martínez (vocalista), Ventura (guitarra) e Ibáñez (teclados) hacen un descanso para compartir sus palabras ante un mural en el que se puede observar el conocido logo del grupo cordobés, al que también pertenecen Nacho Santiago y Álvaro Coronado.

Sus logros dan más miedo si se trasladan a las cifras: 23 discos de estudio, más de 4.000 conciertos, 230 canciones compuestas… ¿Dónde está el límite para Medina Azahara?Paco: En Medina Azahara siempre hemos tenido un planteamiento sin límites. Nos dejamos llevar, no solamente por la música, sino también por nuestro instinto y por lo que hemos querido hacer en cada momento de nuestra carrera. Hemos tenido siempre una esencia muy personal, muy reconocible de hacer música, pero también hemos sabido reinventarnos muchas veces, mezclar nuestro sonido con otras músicas de los países que hemos viajado, por ejemplo. O mezclarla con el flamenco o con cualquier sonido que nos llame la atención en ese momento, pero siempre teniendo mucho cuidado y precaución de mantener ese sello personal de Medina Azahara. Todos los números que has comentado son alicientes para seguir avanzando y seguir haciendo lo que realmente nos gusta.

Son casi 45 años al pie del cañón. Numerosos artistas se han visto superados por las circunstancias y por la industria musical. ¿De dónde sacan las fuerzas y la ilusión para seguir dando lo mejor, disco tras disco?Manuel Martínez: La música es el motor de nuestra vida. Cuando nos ponemos a componer y hay momentos bajos, que siempre existen, intentamos recuperar y recordar lo que para nosotros es lo más importante, que no es otra cosa que la música y todo lo que engloba. Por eso nunca ponemos un tope de dónde queremos ir, simplemente nos dejamos llevar por nuestro instinto de supervivencia. Hacemos canciones porque es lo que nos gusta, damos conciertos porque es lo que sabemos hacer y lo que nos da la vida. Y queremos darle a nuestros fans ese tipo de música que les gusta escuchar. Como en todo, seguramente haya un final, pero esperamos que sea muy, muy lejano.

Imagino que si Medina Azahara hiciera una música de la que se escucha actualmente, nos quedaríamos sin seguidores

Su nuevo disco, El sueño eterno, reivindica lo que anteriormente han mencionado: el regreso a sus raíces. ¿Resulta deseable y hasta necesario echar la vista atrás para encontrarse a uno mismo?Manuel Martínez: A veces tienes que sentarte y pensar en lo que estás haciendo. Y si ha merecido la pena lo que has hecho o dejado de hacer. Venimos de nuestro penúltimo disco, que fue un homenaje a nuestros compañeros de Triana, del que han pasado dos años, más la época de la pandemia. Todo ese tiempo nos ha servido para trabajar en lo que fue ese homenaje que te comentaba. En definitiva, hacer lo que Medina Azahara siempre ha hecho. Para lograrlo hay que mantenerse al día, y darse cuenta de que estamos viviendo una época nueva y distinta, en la que los artistas lanzan un single y con eso ya viven para toda la vida. Nosotros no, somos un grupo de la antigua usanza, lanzar un EP, sentarnos con nuestros fans… No hacemos una música de usar y tirar, es una música que se te queda dentro del alma y del corazón. Imagino que si Medina Azahara hiciera una música de la que se escucha actualmente, nos quedaríamos sin seguidores. Siempre queremos volver a nuestras raíces y ser lo que siempre hemos sido.



El grupo cordobés lleva más de 230 canciones compuestas. CEDIDA

Muchos se verán reflejados en este regreso nostálgico.Manuel Ibáñez: Actualmente, la música se consume de manera diferente, ahora ni los coches traen CD. Precisamente por eso, creemos que tenemos una enorme suerte de que nuestros fans todavía valoren muchísimo el hecho de coger un CD, abrir el libreto… A la hora de plasmar este Sueño eterno perseguíamos que cualquier persona se viera reflejada en estas 24 canciones, que cada fan tenga su cachito de lo que es Medina Azahara, con una parte más tipo rock andaluz de nuestra primera época y otra con canciones más fuertes de la década de los 90… O arrancarnos por bulerías con la canción que da nombre al disco.

El sueño eterno es también el primer adelanto del disco. Cinco minutos con el sonido de una guitarra española de fondo, coros, palmas y pura esencia andaluza. ¿Qué perseguían cuando estaban en el proceso de composición?Manuel Martínez: Surgió como todas, realmente. Yo hago las melodías y las letras y el resto del grupo hace la música. En este caso, yo le envié a Ibáñez unas cuantas canciones, melodías con letra, y él se puso a componerla. Hasta aquí te puedo contar, ahora que te cuente él (risas).

​Manuel Ibáñez: Cuando Manuel me pasó la melodía y las letras, inmediatamente supe que podía ser una buena canción de flamenco. He grabado varios álbumes con El Barrio: "Voy a intentarlo, a ver qué sale". Siempre con respeto al flamenco, que para mí es algo sagrado. Hice la melodía de piano que tiene en la introducción y una vez que estuvo terminada, como tengo tanta amistad con Selu (vocalista de El Barrio), se la enseñé en el estudio y le encantó. Me pidió un papel, me preguntó si podía cantar, y escribió su parte.

La música es grande y no se le puede decir que no a nada

En La radio siempre está, sin embargo, las guitarras eléctricas y los amplificadores vuelven a estar al máximo volumen…Paco: La virtud de Medina Azahara es precisamente esa, después de tantos años. Esa mezcla y que te sorprenda una guitarra flamenca, un riff de guitarra eléctrica, un solo de piano… Nunca hemos descartado nada, ni nos hemos negado a hacer una canción con una guitarra acústica o una eléctrica. La música es grande y no se le puede decir que no a nada. Te pones a crear y a imaginar cosas, y así surge todo. Ese es nuestro superpoder.

Medina Azahara es uno de los mayores representantes del rock andaluz. CEDIDA

Uno de los aspectos que llama la atención en este trabajo es su voz, Manuel Martínez, igual a la que puede escucharse en Paseando por la mezquita, una de sus primeras composiciones. ¿De qué manera se consigue no "traicionar" aquello en lo que se cree en un mundo de algoritmos?Manuel Martínez: La voz va contigo, te acompaña siempre. Tengo muchos compañeros de profesión que empezaron a cantar muy bien, y luego se han ido diluyendo con el tiempo. Yo empecé a cantar regular, tirando a mal, y cada día he ido evolucionando. Es un don que la naturaleza me ha dado, porque la verdad es que me sigo sorprendiendo cuando abro la boca y empiezo a cantar. El ejemplo de El sueño eterno es perfecto, ya que va por soleás. Cuando era pequeño sí que cantaba flamenco, pero ahora no demasiado. Cuando la escuché por primera vez me dije a mí mismo: "Vaya, sí que lo he hecho bien". Lo mismo que con Hijos de la guerra, que tiene un corte más rockero y alto de tono, y con la que me doy cuenta de que llego a tonos que antes o llegaba.

​Manuel Ibáñez: No se mete en formol, tranquilo (risas). Manuel tiene un timbre natural que le es muy característico y muy personal. En su caso, su voz y su forma de cantar es muy reconocible. Tiene la suerte, además, de que nunca le ha variado, más bien al contrario: ha ido ganando con el tiempo.



Esa semilla que ha dejado el rock andaluz, va a seguir creciendo.

¿Cómo está siendo el proceso de trasladar las canciones con menos sonido rockero al directo?Manuel Ibáñez: Cuando preparamos el repertorio de una nueva gira solemos ser bastante fieles a lo que la gente escucha en el disco. No intentamos transformar las canciones, sino ser lo más fieles posible al resultado final de estudio.

¿Tienen la idea de tocar el disco completo en directo?Manuel Martínez: Sabemos que hay clásicos de Medina Azahara que no podemos dejar de tocar en directo, porque nuestros fans nos matarían. Pero queremos hacer un repertorio basado en el nuevo disco, o al menos intentarlo, para observar la respuesta de la gente.

Paco: Intentaremos tocar al menos la mitad, a ver si es posible.



Los miembros de Medina Azahara piensan seguir creciendo musicalmente. CEDIDA

Puede decirse que el rock andaluz ha dejado atrás sus mejores años. Sin embargo, todavía son muchos los artistas que se empeñan en mantenerlo vivo: Burrito Kachimba, Hora Zulú... ¿Cuál es su opinión?Manuel Ibáñez: Puede ser posible que el rock andaluz que hacía Triana o Alameda no sea el predominante en las nuevas bandas, pero hay muchos grupos que están muy influenciados por los grupos que mencionas.

​Paco: Son otras generaciones. Sí que es verdad que nosotros hacíamos un rock más puro, pero con el paso de los años, también lo hemos ido fusionando con otras músicas. Las generaciones que están saliendo ahora lo que están haciendo es fusionar a raíz de sus ideas, ya sea con psicodelia, pop o música disco. Pero teniendo presente siempre esa semilla que les ha dejado el rock andaluz, que va a seguir creciendo.

¿Es posible el surgimiento de unos nuevos Triana o unos nuevos Medina Azahara actualmente?Manuel Martínez: Hay grupos que lo intentan, sin duda. Lo que ocurre es que hay un mercado que es en el que te apoyas para entrar en este mundo. Pero claro, si no hay discográficas, ni apoyo, todas estas bandas no empiezan a ser reconocidas.

Paco: Es muy difícil. Estamos en un mercado en el que se han instalado una serie de influencias que ahora es muy complicado que la gente las tome como suyas. Yéndonos al punk, ¿es posible que surjan otros Sex Pistols? No creo, más que nada, porque en el tiempo en que ellos nacieron había otro tipo de búsqueda, de protesta.

Andalucía es muchas cosas, clima, cultura, comida, pero sobre todo, la hospitalidad de su gente

Han tocado en cada rincón de España, pero seguro que Andalucía y Córdoba siempre formarán parte de su ADN. ¿Qué tiene Andalucía para que todo el mundo quiera estar en ella?Manuel Martínez: Es una región llena de cultura, en todos los sentidos. Ha sido el puente hacia nuevas culturas. Y eso se respeta en todos los rincones del mundo.

Manuel Ibáñez: Clima, cultura, comida…

Paco: Nos estamos poniendo muy culturetas, pero, por favor, las tapas, la gastronomía… Y, por encima de todo, la hospitalidad que tiene la gente.