Coque Malla: "Los Ronaldos nunca estuvimos en esa vorágine tremenda de aviones privados y millones de dólares en el banco"

Coque Malla es sinónimo de pureza, de buen hacer y de trabajar 'todo lo que puedes y más' para conseguir aquellos objetivos y metas que cualquier persona a de a pie se impone cuando apenas ha empezado a dar los primeros pasos en este mundo, cada vez más hostil.

Cuando apenas contaba 15 años, Malla fundó junto a sus compañeros Luis Martín, Ricardo Moreno y Luis García Los Ronaldos, una banda clave en el panorama musical español. Pura chulería y desparpajo encima de las tablas. Tres décadas después, Malla continúa siendo ese chaval disfrutón que hacía sonar su guitarra a todo volumen mientras se quejaban sus vecinos. Discos, giras, libros, documentales, premios… Puede decirse que Coque Malla ha logrado todo lo que cualquiera desearía. Pero siempre quiere más. Y la prueba es el lanzamiento de su último trabajo, Aunque estemos muertos, una oda a la alegría de vivir, a asumir que toda vida tiene un final y que hay que exprimirla al máximo. Entre llamada y llamada, el artista madrileño recibe a 20minutos en las oficinas de su discográfica con una sonrisa y una alegría desbordante en su rostro.

"Me dejo caer en un mundo donde nada existe, y bailo con los muerto", canta usted. ¿Hay que tomarse la muerte como un nuevo principio?Digo eso, pero la siguiente canción, Místico, digo que no creo en los milagros y que es tarde para el misticismo, como diciendo que no creo en que haya algo más allá. Desgraciadamente, me encantaría sentir que cuando la vida se acaba empieza otra cosa, pero no tengo mucha fe en ello. El disco está planteado un poco como una película, como un viaje. Esa canción (Bailo con los muertos) es la escena que abre la película, y que te mete en el clima del disco. Habla de tomar conciencia de la muerte e intentar aceptarla, bailando con ella, de eso va. En las canciones uno puede decir muchas cosas, pero a veces no coincide con la realidad.

¿Por qué se le suele tener tanto miedo a la muerte? ¿Perderle ese respeto tan fuerte es necesario para normalizarla?Muy apetecible no es (risas). Filosóficamente, es lo ideal, pero luego llevar a la práctica la idea de que hay que aceptar la muerte. La muerte forma parte de la vida y, oye, no pasa nada. Pero la realidad es que nos gusta comer, bañarnos en la playa, ver a nuestros hijos crecer. La muerte es una putada, y lo es más cuando se mueren los otros. La nuestra la podemos aceptar, pero la de los demás es más complicada.

Coque Malla, en su discográfica, en Madrid SERGIO CARRASCO

Escuchando el disco completo, se aprecia claramente cortes más rockeros y otros temas más oscuros y melancólicos. ¿Buscaba esa dualidad desde antes de la composición o la ha ido encontrando a medida que avanzaban los trabajos de grabación?

Totalmente. Más que hubiese canciones de un estilo y canciones de otro, lo que quería era partir de una base de que el sonido fuera el de una banda de rock, pero luego crear capas y climas que le dieran profundidad de campo al disco, desde el punto de vista sónico. Es decir, que la banda estuviese aquí, pero que luego allí hubiese otra cosa, por aquí otra. Y creo sinceramente que lo hemos conseguido. Es un disco inmersivo, como bucear o meterte en un submarino y que el mundo desaparezca. Ese sonido de cuando te metes debajo del agua, ver pececitos, una ballena, algún tiburón… (risas).

La muerte es una putada, y lo es más cuando se mueren los otros. La nuestra la podemos aceptar, pero la de los demás es complicada

¿Pensó en el directo antes de grabar el disco, en qué canción o canciones pueden lucir más en los conciertos?No, la verdad es que nunca lo hago. Cuando haces el disco, tienes que pensar en el disco y qué es lo que funciona en el estudio, con la mezcla y con el pensamiento de qué pasará cuando la gente le dé al play y lo escuche. Y luego, ya solucionarás el problema de trasladar todo al directo. Recuerdo que muchas veces con Los Ronaldos tenía discusión con ellos porque decían: "Es que esto no lo vamos a poder llevar al directo". ¿Y qué más da? Ahora mismo estamos haciendo un disco, no estamos tocando en directo. Ya saltaremos ese puente cuando lleguemos a él. Pero si te limitas pensando solamente en el directo, te limitas con las posibilidades que te da un estudio de grabación. Y a la creatividad nunca hay que ponerle límites. Lo que sí estamos descubriendo es que tiene su complejidad. Pensábamos que al ser un disco de una banda, como te he dicho antes, iba a ser más trasladable al directo que discos como El último hombre en la tierra y ¿Revolución?, que eran discos con más arreglos de instrumentos de cuerda y de viento y con una presencia sinfónica muy grande. Y ha sido al revés: esas canciones funcionaban en concierto, porque al final era una banda tocando. Pero este disco, que tiene tantas capas, climas, ambientes… Y que todo eso tenga un papel fundamental en el disco, es más complicado llevarlo al directo. Porque, además, yo tengo la idea de tocarlo entero, y en su orden. Entonces, tocarlas todas se nos está haciendo un poco difícil. Estamos en ello.

Malla en un momento de la entrevista. SERGIO CARRASCO

Cuando un artista sale de gira de presentación de su último trabajo, la gente no lo suele entender y se enfada por el hecho de que escuche canciones que no conozca.Es precisamente por eso por lo que nos da tanto respeto la idea que te comentaba. Porque sabemos que puede haber mucha gente que vaya a los conciertos que diga al salir: "¡Qué coñazo, tocó todo el disco entero!". Hay que hacerlo muy bien y que tenga una energía muy grande para que eso no suceda. Lo estamos valorando todavía.

Este es su décimo segundo disco, casi 25 años desde su primer disco en solitario, Diario de un astronauta. ¿Hay un Coque Malla diferente con respecto a esa época?Pues supongo que sí, que hay cosas en las que soy exactamente el mismo. Pero también pienso que todos vamos perdiendo rasgos de nuestra personalidad a medida que pasa el tiempo y otras que son intrínsecas a nosotros mismos y que se mantienen. No suelo pararme a pensar, no analizo, no me comparo con el Coque de antes y con el Coque de ahora. Intento sacarle el máximo partido a lo que está pasando e incluso lo que puede venir. Soy más de perderme el presente por estar mirando al futuro que por estar mirando al pasado. Es decir, estoy pensando en la gira, en vez de disfrutar plenamente con esta entrevista, por ejemplo, o en la comida que vamos a tener cuando terminemos. Con lo cual, echar la vista atrás y compararme no sé lo qué es, sinceramente.

El día que llegue uno y me diga: "Llevas veinte años amargándome la vida", pues entonces sí que pesará la responsabilidad

La escritora Elvira Lindo ha dicho: "Llevo disfrutando de la música de Coque Malla tanto como para atreverme a afirmar que muchas de sus canciones han seguido mis pasos y, por tanto, narrado mi propia biografía, por las calles de esta gran ciudad en la que ambos vivimos (Madrid)". ¿Pesa esa mochila de responsabilidad y compromiso?No, no creo que pese. Es emocionante, siempre lo es. Nunca me lo planteo como una responsabilidad, sino como algo que me enorgullece. Sobre todo, porque la gente, cuando te cuenta eso, te lo cuenta superemocionada y agradecida. El día que llegue uno y me diga: "Llevas veinte años amargándome la vida", pues entonces sí que pesará. Pero no creo que eso suceda, la gente agradece ese acompañamiento.

En 1985, fundó Los Ronaldos. Hoy, ¿considera que el abrumador éxito que tuvieron como banda les ayudó a madurar mental y personalmente antes de lo previsto?Pues te diría que no, que el éxito no me ayudó a madurar. Yo creo que fue cuando desapareció el éxito y se apagaron los focos cuando fue para mí la época de madurez, la de la travesía por el desierto. Cuando hay éxito y tienes todo hecho no tienes que sacarte tú mismo adelante. Al final es cuando te desprendes de ello cuando realmente maduras y te haces un hombre o una mujer. Es cuando tú solito tienes que aprender a sobrevivir. Y yo con Los Ronaldos eso no lo aprendí. Estaba protegido también por mis compañeros. Cuando desapareció esta protección, es cuando me vi solo con 30 años y tuve que decir: "O tiro hacia delante por mí mismo o me voy al hoyo". Ahí empezó la madurez.

Coque Malla lleva 25 años cantando en solitario. PREVISIONES 20M

¿Es muy normal que se esté en una burbuja en la que no se percibe la realidad?Exactamente. Estás muy protegido por tu discográfica, por tus compañeros, mánager, público… Tienes un trabajo y una vida en la que no te planteas si tienes o no que madurar.

¿Cree que hoy sería posible que Los Ronaldos gozaran de la popularidad que tuvieron en su momento?No sabría decirte. Creo que el éxito de un grupo viene, más que por su estilo, por lo que cuentan y cómo lo cuentan. Es posible que esa energía hubiese calado igualmente en estos tiempos en los que el rock no está de moda. Lo que pasa es que pienso que hubiéramos llegado por otros canales, que igual nos hubiera costado más… Pero lo hubiéramos hecho. Cuando salimos era una época en la que el rock en español sonaba en la radio o salía en la televisión a todas horas. Ahora no, pero es posible que si ahora saliera un grupo con esa mala leche, con esa energía, con ese chaval de 15 años que sale como una bestia, llamaría la atención de una manera u otra, claro que sí.

¿Es la época actual un periodo de entreguerras para el rock? ¿Volverá a ser el género que reinó durante tantos años?Claro que sí. Los conciertos de rock se siguen llenando. Lo que ocurre es que ahora los rockeros no son los protagonistas. Han pasado a otro plano, pero los Stones vienen y llenan un estadio como el Metropolitano, Bruce Springsteen agota todas las entradas para tres días. No creo que haya que ser pesimista en ese aspecto.

He conseguido acercarme mucho a algo que me producía mucha impotencia. Lograr que las discográficas cuiden más a sus artistas

¿La clave para no acabar una carrera de forma abrupta es no olvidarse nunca de donde vienes y rodearse de personas que le paren a uno los pies?Estoy de acuerdo, sí, pero también creo que se mitifica mucho el éxito de Los Ronaldos y de otros tantos grupos de los 80. Hubo un momento de locura, de burbuja como bien comentabas, pero en los 80 la industria musical era tan cutrona, que al final nosotros éramos trabajadores de la música. Esa locura de éxito, comparado al anglosajón y al glamour de sus estrellas de rock, lo vivían muy poquitos. Nosotros, al cabo de pocos años, nos convertimos en trabajadores de la música, éramos más una orquesta de lujo que grandes estrellas de rock subidas en una vorágine tremenda de aviones privados y millones de dólares en el banco. Eso no era así, ni mucho menos. Se piensa que muchas bandas de esa época vivíamos de esta manera, pero desde luego que no era así. Yo me iba a mi casa entre semana, vivía con mis padres, y luego me iba a Malasaña a tomar unas cervezas y tocaba con mi banda en unas fiestas de pueblo de Soria. La gente cantaba Adiós papá y me volvía. Yo siento, fíjate, un estrellato más glamouroso con el éxito de ahora, que con el que viví con Los Ronaldos.

Volviendo a esa creencia generalizada de ser músico es sinónimo de locura, de drogas y descontrol, normalmente no se tiene en cuenta todo el curro que hay detrás.Hay una asociación lógica, y es que la gente percibe tu trabajo cuando ellos se lo están pasando bien. Entonces, creen que tú también estás de ocio. Pero claro, tú estás currando. Te lo pasas que te cagas cuando estás trabajando, eso sí. Aunque una cosa es pasárselo bien en tu curro y otra cosa es que tu trabajo para ti sea ocio. Porque no lo es. Y además, antes de ese momento festivo que es el concierto, hay mucho trabajo detrás, como bien has dicho. Circula entre técnicos y músicos un meme muy gracioso, que es el que te muestra una foto diciendo: "Cómo piensa la gente que es un backstage de un rockero cuando termina un concierto”. Y se muestra tíos y tías en pelotas, rayas en la mesa… Y luego, LA REALIDAD: cuatro músicos y cinco técnicos mirando el móvil en el sillón (risas).

Su nuevo disco hace el número 12 de su repertorio. SERGIO CARRASCO

Viendo su documental Mujeres, donde contó con su madre Amparo para interpretar el tema La carta, llama la atención que incluya escenas cotidianas, el día a día. ¿Cuál era la finalidad que perseguía? Ese mérito, que yo creo que lo tiene, no es mío. Es de los productores y del director, que fueron los que me insistieron en mostrar a un Coque que la gente no había visto nunca. Y para mí fue un gran acierto. Estuve de acuerdo, pero no partió de mí. Ahora que está el otro documental (Jorge, una travesía de Coque Malla), convierte al de Mujeres en una pieza rara. A mí me gusta mucho. Lo voy a volver a ver, me lo has recordado.

Acaba de recibir el Premio Ondas a su trayectoria. "Soy el que siempre quise ser, el que todos quieren ver, el que nunca olvidarán". ¿Ha conseguido todo lo que soñaba cuando era pequeño?Todo, todo, no. Pero he conseguido acercarme mucho a algo que a mí me producía mucha impotencia desde hace mucho tiempo. Y es lograr que las discográficas cuiden mucho más a sus artistas ahora que antes, y que no permitan que gente como Santiago Auserón, por ejemplo, no tengan una valoración casi institucional. Durante muchos años yo estuve muy enfadado, porque me parecía que había un mínimo de dignidad en mi trabajo, que se tenía que valorar y cumplir y que no se cumplía. Y ahora sí: yo hago una gira, los teatros se llenan y llevo una vida muy buena y tengo reconocimiento y prestigio. ¿Si he conseguido todo lo que tenía planificado? No, porque eso no lo consigue nadie.

Me sorprende que hemos metido a mucha gente en los conciertos con la única ayuda de las redes sociales

No suele ser un buen negocio para uno mismo tener todo tan planificado.Ahí está. Creo que lo único que me falta para que mi trabajo sea increíble, es haber conectado con gente fuera de España y poder viajar de gira por Latinoamérica, Europa, etcétera.

¿Piensa que hoy en día la mejor manera de que la gente descubra a artista es cuando se va a un concierto o a un festival? ¿O ayuda más una plataforma de música en streaming?Posiblemente sea así. Desde luego las redes sociales y las plataformas juegan un papel absolutamente fundamental. Me ha sorprendido muchísimo tomar conciencia en los últimos tiempos de que hemos metido mucha gente en los conciertos con la única ayuda de las redes sociales. Eso te impresiona, el decir "hemos hecho dos Rivieras y no hemos pegado un solo cartel, no hemos hecho ninguna entrevista, no ha sonado una sola cuña en la radio". Única y exclusivamente por las redes sociales. La tecnología ahora mismo es superimportante para el artista musical.

Coque Malla inicia gira el 13 de enero. SERGIO CARRASCO

El 13 de enero comenzará su gira de presentación de Aunque estemos muertos. ¿Cómo se mantiene viva la llama encima del escenario?Por el momento yo me siento pletórico en ese sentido, porque lo que más me gusta en el mundo es subirme al escenario y tocar. No veo, de momento, una pérdida de ilusión o ganas de hacerlo. Quizás en algunas otras cosas sí, pero en el escenario ninguna, sigo teniendo las mismas ganas que el primer día. El hecho de haber hecho un disco así, con la banda tan implicada y haciendo cosas tan diferentes a las que habíamos hecho hasta ahora y con el parón de un año sin tocar nos va a hacer salir como miuras a por el primer bolo. Tenemos muchísima energía acumulada.

Los teatros y los auditorios ganan protagonismo con respecto a los grandes recintos. ¿Hay una mística especial en este tipo de emplazamiento cuando se toca en directo?Hay una concentración que para la preparación de tocar este disco y la idea que te comentaba al principio, de tocarlo entero, yo quería que la mayor parte de los recintos fuera con la gente sentada. No sé si hay una mística diferente, seguro que la hay, pero desde luego hay una cuestión imbatible, que es que la gente está sentada, no puede irse a la barra a tomarse una copa y a encontrarse con no sé quién y perderse tres canciones, sino que está sentada y está viendo un espectáculo sin distracciones. Espero y deseo que la gente apague los móviles cuando entre al concierto, ojalá así sea.

Diré en las redes que la gente apague los móviles antes de entrar en un concierto. Con educación, pero de forma enérgica

¿Lo va a poner de condición para entrar a los conciertos?Lo diré en las redes, con mucha educación y cariño, pero también de forma enérgica. Lo diré para que, entre todos, vivamos una experiencia de conexión total. Y esta conexión, con la gente de pie, no es lo mismo. Pero bueno, esa va a ser la primera parte de la gira, luego pasaremos a la otra vertiente, que es la de miles de personas, festivales grandes… Que también me encanta.