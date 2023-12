El viral discurso del 'streamer' colombiano Juan Guarnizo en contra de Andorra: "Es tan divertido como un cementerio"

En 2024, la tercera edición de los Premios ESLAND se celebrará en Andorra y, ahora que se sabe que tendrá lugar el 16 y 17 de febrero, todos los streamers están formalmente invitados a venir. No obstante, hay algunos que ya lo han rechazado. Entre ellos, Juan Guarnizo.

El creador colombiano, que reside en México desde hace muchos, acostumbra a hacer muchos viajes a España por su involucración en la King's League. No obstante, ha comentado que no quiere ir hasta a Andorra.

"Hasta para la gente de España es un pedo llegar hasta Andorra", se ha quejado en un vídeo viral donde ha comentado que "como lugar turísitico", "Andorra es tan divertido como un cementerio".

"Yo he ido ya y puedes pasar una buena tarde y poco más porque Andorra no tiene nada, absolutamente nada", ha asegurado, quejándose de que, aunque estuviese en Barcelona, sería "un dolor de huevos" hace el viaje de dos horas y medios. "Como lugar turístico es complicado", ha vuelto a explicar: "No tiene cobertura ni los mejores hoteles".

Una promoción del lugar muy contraria a la que TheGrefg busca. El streamer murciano, que lleva cinco años residiendo en el país vecino, mostró los lugares más importantes del centro en el directo de presentación de los ESLAND y se mostró ilusionado por dar a conocer su hogar.

De momento, sigue recibiendo rechazos. Además de AuronPlay, el argentino Spreen también ha asegurado que no quiere ir bajo ningún concepto. "En Andorra no hay nada más que los ESLAND, prefiero contarme la pija", ha comentado en directo.

"A los premios solo agregaron Andorra porque TheGrefg, El Rubius y Auronplay viven allí y encima no van", se ha quejado: "Ni en pedo voy. ¿Por qué tenemos que ir todos a un lugar donde no hay nadie?".

Así, parece que este año se puede esperar la presencia de menos creadores latinoamericanos, tras la gran celebración que hubo en México para la segunda edición. De momento, está por confirmar si los streamers que residen en España quieren ir o no.