AuronPlay anuncia que no quiere ir a los Premios ESLAND y TheGrefg insiste: "Esta vez se celebran al lado de su casa"

A la espera de conocer los nominados oficiales de los Premios ESLAND, algunos creadores ya están intentando huir de la polémica y anunciando que desean rechazar cualquier mención en la gala organizada por TheGrefg.

El primero fue Ibai, que tras ganar el pasado mes de enero a Streamer del año en mitad de una gran polémica sobre si se lo merecía o no, ya anunció el pasado mes de agosto que no tenía intención de acudir a la ceremonia.

Más adelante, tanto Auronplay como el argentino Spreen aseguraron que no querían estar ni nominados y preferían ser completamente olvidados. No obstante, TheGrefg tiene otros planes.

En el impresionante directo que organizó hace unos días por Andorra para anunciar la fecha de los premios, decidió mandar un mensaje: "Un saludo a AuronPlay que dijo que no quería estar nominado y va a estar nominado".

AuronPlay, como no, respondió en directo. "Hay días que le metería un puñetazo [a TheGrefg], pero no se le puede odiar", se río, antes de repetir su discurso: "No quiero nominaciones ni quiero nada, déjame tranquilo".

"AuronPlay lleva dos años poniéndome excusas para no venir y se lo está pensando un año más, cuando le pilla al lado de casa", se quejó TheGrefg después en directo.

¿Asistirá Ibai Llanos a los Premios ESLAND 2024?

Antes del anuncio este miércoles de que los Premios ESLAND se celebrarían el 16 y 17 de febrero en Andorra, Ibai Llanos sorprendió en directo asegurando que su etapa de premios "había acabado".

Comentó que prefería que los galardones fueran para otros streamers más jóvenes y así evitar polémicas y debates sobre su trabajo. No obstante, a pesar de parecer completamente desmotivado por los ESLAND, no negó su asistencia.

Para TheGrefg y AuronPlay está claro. "Ibai lleva todo el año diciendo que se va a retirar y que no va a ir, pero después va seguro", comentó el catalán, convencido de que Llanos no faltará en la noche más importante de la comunidad hispanohablante de Twitch.