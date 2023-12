Aurah Ruiz termina en el hospital por un susto con su hijo Nylan

Aurah Ruiz ha pasado parte de este fin de semana en el Hospital. La exconcursante de GH VIP ha tenido que ir a urgencias después de que su hijo Nylan haya pasado una noche complicada y enfermo. La influencer se ha llevado un auténtico susto al ver a su pequeño "muy malito", tal y como ha contado a través de su Instagram.

A través de sus historias, la mujer del futbolista, Jesé Rodríguez, ha contado cómo han sido las últimas horas en las que no lo ha pasado nada bien al ver a hijo tan enfermo. Aurah se ha preocupado mucho al ver que Nylan se encontraba realmente mal y no paraba de vomitar. Al final, la extronista de Mujeres y hombres y viceversa no ha dudado en acudir a urgencias para resolver el problema y que la dieran un diagnóstico de su niño.

"Nylan con vómitos y muy malito. Me siento agotada y muy cansada", escribía en un post sobre cómo habían transcurrido los hechos. Desde el hospital, mientras esperaba a que los médicos la dieran una respuesta sobre el estado de Dylan, Aurah escribía: "Se veía venir".

Aurah Ruiz responde a los comentarios de ánimo de sus seguidores. @aurah.ruiz (NSTAGRAM)

Este episodio ha hecho que la influencer recuerde aquellos episodios a los que le tenía acostumbrada su hijo en los que estaba día sí y día también en el médico. Y es que, el hijo de Aurah y Jesé, sufre una enfermedad rara desde su nacimiento, hace ya casi cinco años. Una dolencia congénita y sin cura que le provoca al pequeño severas bajadas de azúcar, también conocidas como hipoglucemias.

Al final, "la cosa se puso estable" y, tanto ella como su hijo, han podido regresar a casa. Después del susto, Ruiz ha recibido una avalancha de apoyo y de comentarios de cariño, a lo que ella ha respondido con una bonita imagen de Nylan dormido en su cama. "Te amo mucho" escribía en la publicación para cerrar un capítulo que espera no volver a repetir.