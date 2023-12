Julián Contreras responde a su hermano Fran Rivera: ¿Se conciencia ahora de lo que le pasó a nuestra madre? A buenas horas"

El hermano de Fran y Cayetano Rivera, Julián Contreras, hijo de Carmina Ordóñez y su segundo marido, Julián Contreras, se ha despachado contra el primero, que estuvo el pasado día 15 en el programa ¡De Viernes!y habló sobre él.

Fran dijo en el programa: "Me pidió dinero, le dije que no podía y desapareció. Fue a la tele a despellejarme".

Julián, por su parte, ha hablado de diversos aspectos de su relación con sus hermanos, en particular con Fran. "Para reconciliarme tendría que haber un conflicto, yo no lo tengo. A mí me llaman por teléfono y yo lo cojo. Yo intenté hace unos cuantos años que retomáramos el contacto. Pienso que lo que había que hacer es intentar relacionarse y no somos la ONU, no hace falta que nos sentemos a abordar todo lo que ha pasado o todo lo que se ha hecho. Pero no fue bien recibido".

Fran Rivera en '¡De viernes!'. TELECINCO

Julián siempre dijo que adora a sus hermanos, pero cree que recuperar la posibilidad de volver a hablarse es casi imposible: "Cuando tú crees que el mundo es el que está equivocado y tú estás en posesión de la verdad, te vas arrinconando", explicó.

Fran aludió en su intervención a la muerte de su madre, que Julián vivió con mucha intensidad porque vivía con ella y conocía perfectamente las adicciones de Carmina. "Mi madre no pudo salir de ahí (...) Es duro. La echo muchísimo de menos. Prefiero que se haya ido a verla como estaba en la última época", recordó el mayor de los Rivera.

Una pérdida que tuvo lugar en el año 2004 y que sigue generando un gran dolor y disputa en la familia. Julián, por su parte, no alcanza a entender que Fran lo recuerde en televisión. "¿Se conciencia ahora de lo que ocurrió a nuestra madre? A buenas horas", se pregunta de manera irónica.