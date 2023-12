Greta Fernández desmiente que esté saliendo con Miguel Bernardeau: "Nos cansamos de no poder mostrar nuestra amistad"

Fotos de vacaciones o mensajes de cariño no dejan de avivar los rumores de que los actores Miguel Bernardeau y Greta Fernández están juntos. Sin embargo, ya son varias las veces que ella lo ha desmentido y ahora lo ha vuelto a hacer, no sin antes asegurar que los titulares le han gracia y le terminan cansando.

"Feliz día al más bonito. Te quiero", le escribió ella en un story de Instagram en el que aparecen ambos sin camiseta frente al espejo. A pesar de las suposiciones que esta imagen pudiera provocar, la actriz de La hija de un ladrón ya lo desmintió y defendió que tienen "una relación muy bonita de amistad" y nada más.

De nuevo, la intérprete de 28 años lo ha reiterado en una entrevista con Europa Press. "Es algo muy nuevo para mí todo esto de estar tan expuesta mi intimidad. Entonces me sorprende o me incomoda un poco a veces, me choca", ha confesado.

"Nos reímos mucho. Nos reímos y nos cansamos también un poco de no poder exponer nuestra amistad sin que todo el rato parezca otra cosa", ha defendido. "Somos muy buenos amigos, tenemos una relación muy bonita. No es nada más, no es nada más, de verdad lo digo".

Además, sobre su compañero ha destacado que "es un actor maravilloso" al que quiere con todo su corazón y le parece "un actor por descubrir muy especial, de los mejores que hay en este momento".

Sobre una posible reconciliación de Miguel Bernardeau con Aitana, ahora que ha roto con Sebastián Yatra, Greta Fernández ha preferido no pronunciarse: "No tengo ni idea, no me meto. A mí lo que él quiera hacer con su vida, yo ahí no me meto, soy su amiga y le apoyaré en todo".