Los Secretos compone el villancico de Navidad de los madrileños junto al coro del Colegio Tajamar

Los madrileños tienen nuevo villancico de Navidad. Si alguno estaba cansado de los icónicos temas de All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, It's Beginning to look a lot like Christmas de Michael Bublé o el Feliz Navidad de José Feliciano que no se preocupe. El grupo musical Los Secretos les ha dado la solución, como mejor saben, con una canción.

El tema ha sido compuesto por el cantante Álvaro Urquijo, del mismo grupo, el cual ha puesto la música a esta felicitación tan especial. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó este jueves, Es Navidad en Madrid, canción impulsada por el Gobierno regional.

Junto a los cantantes, participa la niña Lucía Torres, artista de musicales, y el coro del colegio Tajamar. El autor de la letra es el profesor del centro, Álvaro Torres, quien recoge en la composición la idea de la región como el espacio donde "sentirse libre" y la "casa de todos".

Mientras cantan los niños del coro, en el videoclip se pueden ver varios municipios de la geografía madrileña como San Lorenzo de El Escorial, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Leganés y Torrejón de Ardoz.

Asimismo, también se pueden observar varios puntos de la capital como la Puerta del Sol y las plazas de España, Canalejas y Mayor, además del Belén de la Real Casa de Correos.

Desde el gobierno regional han destacado que el villancico es "un homenaje del Ejecutivo autonómico a todos los pueblos y ciudades de la Comunidad de Madrid, especialmente engalanados para estas fiestas".

La presentación de la canción ha tenido lugar en Majadahonda, evento al que ha asistido Isabel Díaz Ayuso, para inaugurar el tradicional Belén de la Casa de la Cultura de la ciudad.