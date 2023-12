El rapero Residente ha reaparecido en sus redes sociales para explicar el motivo por el que ha aplazado sus proyectos musicales y para mostrar su apoyo a Palestina en el conflicto que no cesa en Oriente Medio.

El puertorriqueño se dirigió a sus seguidores para explicarles que ha decidido posponer la salida de su disco y de varios vídeos que se suponía que saldrían este año. "Se me hace imposible hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina", expresó el rapero para justificar su distanciamiento de las música estos meses.

"¿Cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver como explotan las cabezas de niños y niñas en frente nuestro y no decimos nada?", preguntó a los usuarios de Instagram, y pidió "que todo se detenga para que así todos nos enfoquemos en Gaza".

Residente aseguró que no se expresaba desde el "reproche", sino desde la "decepción". Quiso recalcar que "como artista" le entristeció mucho que durante la gala de los premios Latin Grammy "nadie dijera nada sobre este genocidio".

El rapero insistió en su defensa al pueblo palestino. "No hay que ser un historiador para ponerte en el lugar de cada familia masacrada en Palestina", expresó, insistiendo en que "se trata de tener empatía, de ponerte en el lugar de los demás".

Algunos de los usuarios de la red social recordaron el verso "que va a explotar como palestino", de una conocida canción del rapero. "Cuando escribí Atrévete no tenía ni idea de lo que sucedía en Medio Oriente. Me salió esta línea, que ya está cancelada en mis conciertos. Me da vergüenza haberla escrito", aclaró el rapero.

El puertorriqueño se dirigió a los que tienen "miedo a ser cancelados" por apoyar a Palestina en este conflicto. "Están del lado correcto de la historia", defendió el rapero. Finalmente, Residente pidió "un cese al fuego inmediato" y "libertad para Palestina".