Zac Efron aparece junto a sus padres y nadie duda de dónde ha sacado los genes

El pasado lunes, Zac Efron recibió uno de los mayores reconocimientos que puede obtener un actor, recibir la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Este es un homenaje a su carrera, pues el actor, a pesar de tener tan solo 36 años, lleva más de dos décadas de carrera profesional como intérprete.

Fue un día muy especial al que no acudió solo, sino acompañado de algunos de sus compañeros de profesión más cercanos, así como de su familia, su hermano Dylan y sus padres, Starla Baskett y David Efron. No es habitual ver a los progenitores del actor en un acto público, ya que estos prefieren mantenerse al margen de la fama, aunque su parecido con Zac, así como su atractivo, acaparó todas las miradas. Sin duda, comparte los genes de sus padres, no solo por sus finas faciones, sino también por los ojos azules de su padre. En la publicación, se pueden ver varios comentarios de felicitaciones y admiraciones tanto a Zac como a la familia.

No obstante, esto no impidió que David Efron y Starla Baskett no dudasen en acompañar a su hijo en este momento tan importante de su carrera profesional y de la que han sido partícipes. De hecho, Zac les dedicó unas bonitas palabras en el discurso que ofreció: "Realmente quiero aprovechar este momento para agradecer primero a mis fans, gracias a mi familia. Gracias mamá, gracias papá y gracias Dylan. Ha habido muchos sacrificios que habéis hecho por mí a lo largo de mi vida y no podría haber sido fácil, pero gracias por creer en mí".

"Mi madre y mi padre son la razón por la que estoy aquí hoy. Ellos creyeron en mí cuando no sé cómo lo hicieron. Debe haber sido difícil llevarme de ida y vuelta a las audiciones cuando tenía 15 años, a tres horas de Arroyo Grande, solo para tener una oportunidad tan pequeña", añade el actor a People.

Asimismo, Zac cuenta cómo sus padres apostaron en todo momento por él: "Ellos creyeron en mí y estuvieron conmigo, a mi lado, en todo momento. Y creo que sacrificaron mucho para apoyarme a lo largo de los años".

Durante su discurso, el californiano también quiso acordarse de Matthew Perry, fallecido repentinamente el pasado 28 de octubre. Ambos protagonizaron la película 17 otra vez, y él guarda un bonito recuero de aquella época y de los momentos tan bonitos que pasaron juntos. De hecho, quiso describirlo como "muy amable y generoso".

"Realmente me impulsó a pasar al siguiente capítulo de mi carrera. Y por eso, muchas gracias, Matthew. Pienso mucho en ti hoy", añadió en memoria del difunto.