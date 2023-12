Omar Sánchez y Marina Ruiz, de viaje romántico por Copenhague

Omar Sánchez y Marina Ruiz están mejor que nunca y para demostrarlo han viajado a Copenhague para disfrutar de un romántico viaje. La pareja ha querido contar la experiencia a través de su primer videovlog que han compartido en sus redes sociales.

El viaje lo han hecho para disfrutar de la cultura nórdica, así como del ambiente navideño de la ciudad. Allí han hecho todo tipo de planes y algunos les han gustado más que otros. En este sentido, Marina se ha atrevido a probar la famosa bebida del país nórdico, el Glögg y compartir su reacción en Instagram.

No obstante, a la que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa no le ha gustado mucho el sabor de este vino caliente sueco especiado: "Es como una sangría caliente, no me ha gustado nada".

Los que participaran en Pesadilla en el paraíso también han disfrutado de parte de la gastronomía del país, aunque se han encontrado unos precios muy elevados en cada una de las cosas que se han pedido.

Asimismo, también han comprobado cómo los productos españoles llegan a todos los rincones del mundo, este ha sido el caso de cerveza San Miguel en un bar de la zona y también de aceite en los supermercados.

La pareja ha caminado mucho por la ciudad, visitando las distintas casetas navideñas que se encontraban en la misma, así como de los músicos que estaban ambientando la calle. Eso sí, no todo han sido cosas buenas y es que, los mismos están pasando tanto frío que incluso el primer día se tuvieron que volver al hotel a ponerse más capas de ropa para poder soportar las bajas temperaturas. Aun así, se han atrevido a comer al aire libre, eso sí, con una estufa al lado.

También ha habido tiempo para disfrutar de algunos de los monumentos más emblemáticos de Copenhague. Entre ellos han podido conocer la espectacular escultura de la Sirenita, el monumento más famoso de la ciudad que está inspirado en la sirenita de Andersen. Igualmente, han ido al National Aquarium Denmark donde han alucinado con alguno de los peces.