La llamada de teléfono que demuestra la reconciliación entre Boris Izaguirre e Isabel Preysler: "Ha sido una cosa muy feliz"

La amistad entre Boris Izaguirre y la familia Preysler sigue mejorando a cada día que pasa. Tras meses sin dirigirse la palabra debido a las opiniones de Tamara Falcó sobre el colectivo LGTBI, todo ha vuelto a la normalidad. Prueba de ello han sido las nuevas declaraciones del presentador.

Como así ha explicado el venezolano a Europa Press, la socialité le ha llamado para felicitarle la Navidad: "Ella me dijo: 'Hola Boris te quiero agradecer las flores, son preciosas', y le dije: 'Me encanta de verdad hablar contigo'. Me dijo: 'quiero desearte Feliz Navidad', y hablamos de otras cosas".

Una conversación cordial que demuestra como finalmente él e Isabel Preysler han vuelto a ser amigos. De hecho, en su propio teléfono la manera en la que la tiene agregada demuestra el cariño que se tienen: "Yo no la tengo guardada así en mi teléfono porque tengo la costumbre vieja que amigas como Isabel hay que guardarlas de manera más discreta. Pone Isa"

Por ello, al descubrir que le estaba llamando para mandarle sus mejores deseos, no dudo evitar sentirse extremadamente contento: "Cuando lo vi me sorprendió que estuviera al lado del teléfono, ha sido una cosa muy feliz porque no siempre estoy con el teléfono en la mano y respondí inmediatamente".

Aunque no solo con ella, sino que su relación con Tamara también parece estar cada día más cerca de volver a ser lo que era. Aunque Boris fue uno de los rostros que más se echó de menos en su boda de con Íñigo Onieva debido al distanciamiento.

Ahora el televisivo no guarda rencor a la pareja y por ello cuando le preguntan por los nuevos rumores sobre una supuesta infidelidad, él le quita importancia: "Mientras sea rumorología, desde luego no puede contar con una opinión de mi parte".