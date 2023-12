Moreno confirma que pedirá la gestión de los Cercanías si el Estado aporta a Andalucía los mismos 6.000 millones que a Cataluña

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha garantizado que solicitará formalmente al Gobierno central la cesión de las competencias de los Cercanías en Andalucía, tal y como se aprobó en el Parlamento hace menos de dos semanas, pero siempre y cuando el Estado se comprometa a una financiación previa de 6.000 millones de euros y a una "puesta a punto" de esta red ferroviaria, "exactamente igual" que ha hecho con Cataluña, en virtud del pacto alcanzado entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

Así lo ha manifestado este jueves el líder del Ejecutivo autonómico en la sesión de control a su Gobierno y en respuesta a Adelante Andalucía, que ha aludido en su pregunta a la aprobación en el debate sobre el estado de la comunidad de sendas propuestas de resolución de su grupo y de Por Andalucía, en las que se instaba a la Junta a reclamar al Estado las competencias de los Cercanías amparándose en el Estatuto de Autonomía.

"Cuente con que vamos a pedir esa transferencia", ha aseverado Moreno, que, no obstante, ha vinculado la decisión a que el Gobierno central ponga sobre la mesa las mismas condiciones que con Cataluña. En este sentido, el presidente andaluz se ha referido al compromiso por parte de Moncloa, mediante un "documento oficial", de aportar una financiación previa a la cesión de 6.000 millones de euros, cantidad que recibirá la Generalitat por el traspaso de Rodalies (los Cercanías catalanes). Un dinero, ha abundado Moreno, con el que la Junta podría acometer una "auténtica revolución" en los Cercanías.

Además del dinero, el popular también ha exigido que el Estado elabore un diagnóstico previo de la red y que se comprometa de manera "firme" a una "puesta a punto" de la misma antes de la cesión, al tiempo que ha aludido también al material móvil, al personal, a una financiación estatal plurianual para el mantenimiento y el déficit de explotación y una aportación adicional para la construcción de nuevas infraestructuras para ampliar la red, "igual que Cataluña".

De darse todas estas "garantías", Moreno ha asegurado que solicitará la Comisión Bilateral, órgano de interlocución entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, para abordar la cesión de competencias. En este punto, el presidente ha recordado que su Ejecutivo lleva pidiendo a Sánchez desde el año 2019 una revisión del mapa ferroviario andaluz, además de la gestión, "que no transferencia", y su financiación de algunos trenes intercity y de Media Distancia. Entonces, el presidente del Gobierno "me dijo que no, y ahora se abre a ello tras el pacto con los independentistas", ha lamentado el presidente andaluz.

"Lo que queremos es dotar de eficiencia la gestión deficiente del Gobierno", ha concluido el popular, que se ha referido en este sentido al "mal estado" del ferrocarril en Andalucía, con cinco de las ochos provincias sin Cercanías (Huelva, Córdoba, Jaén, Granada y Almería); con una prestación "muy por debajo de las necesidades" donde sí hay, con "problemas de puntualidad y fiabilidad".

Críticas del PSOE

Por su parte, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha cuestionado a Moreno "para qué quiere 6.000 millones de euros" cuando Andalucía "ha dejado sin gastar" esa misma cifra de los dos últimos Presupuestos de la comunidad.

El socialista también ha afeado a Moreno que en el debate sobre el estado de la comunidad no aludiera "en ningún momento" en las "horas" de intervención que tuvo a su "propuesta prioritaria" de solicitar la cesión de los Cercanías y solo mostrara su interés en la votación de las propuestas de resolución. Por lo que ha acusado al presidente de utilizar este asunto para que "le valga en su argumento" de que el Estado "agravia a Andalucía".

En respuesta, Moreno le ha mostrado a través de un teléfono móvil un vídeo con el momento exacto en el que se refirió en el debate a su reclamación de los 6.000 millones de euros para gestionar los Cercanías. Y ha reprochado a Espadas que su grupo se abstuviera, y "no votara a favor" de las propuestas de Adelante y Por Andalucía. "Ve bien que a Cataluña se le den recursos y transferencias, pero no ve tan bien que vengan a Andalucía", ha apostillado el presidente.