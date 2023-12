Valencia perderá 10 millones de euros en fondos europeos por "falta de ejecución"

El Ayuntamiento de Valencia tendrá que aportar de sus fondos propios los 10 millones de euros que tenía previsto recibir de los fondos europeos Edusi para la regeneración urbana y dotacional del barrio del Cabanyal-Canyamelar al perder esta asignación por "falta de ejecución" presupuestaria. La alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, ha anunciado este miércoles que el Ministerio de Hacienda ha denegado al Consistorio la prórroga de los fondos: "No nos van a dar más plazo y, por lo tanto, el Ayuntamiento tendrá que poner a pulmón 10 millones de euros que perdemos de fondos europeos", ha explicado.

La responsable municipal atribuye la responsabilidad al anterior Gobierno local: "No entiendo cómo el grado de ejecución ha podido ser tan bajo en ocho años", ha dicho. En concreto, según expone, cuando asumió la vara de mando, su equipo se encontró que desde 2016 el grado de ejecución de los proyectos "era tan solo al 25%" y defiende que en apenas seis meses "hemos logrado llegar al 52%", aunque lamenta que "no es suficiente".

De este modo, las dotaciones municipales del Cabanyal que el Ayuntamiento tendrá que sufragar con recursos propios serán el centro de día para personas mayores, el centro cívico, la escuela infantil de primer ciclo, el centro de empleo y formación, la reurbanización del borde oeste del barrio, el programa de movilidad inteligente y la rehabilitación de las fachadas y cubiertas del mercado.

"No sé cómo se puede hacer bandera del Cabanyal cuando después en realidad se ha dejado de invertir muchísimo dinero que venía de Europa en el barrio", argumentó la alcaldesa. Por ello, cargó contra la oposición por dar "lecciones todos los días de si vamos a perder fondos europeos", a quien afeó que ahora "por su culpa vamos a perder más de 10 millones de euros". "Es lamentable que en los últimos ocho años no hayan sido capaces de ejecutar fondos europeos", insistió. "Poquitas lecciones que estoy calentita con lo que me he encontrado", espetó.

Plan del Cabanyal

Preguntada por el plan del Cabanyal, aseguró que su partido ha apoyado la tramitación urbanística del mismo, aunque apuesta por introducir "algunas mejoras" que, según indicó, no van a suponer "en ningún caso que se ralentice" su puesta en funcionamiento. Se trata, señaló, de poner su "sello", puesto que defiende que el plan se puede desarrollar "de otra manera". "El Gobierno anterior, en ocho años, lo único que hizo fue un plan", criticó.

En esta línea, apuesta por "revisar" el mismo para garantizar que no se masifique la presencia de apartamentos turísticos en la zona, tras advertir de la "excesiva proliferación" en los últimos años. "Se ha consentido, legales e ilegales, pero es excesiva", incidió. Catalá también considera necesario revisar la penetración en el barrio para abordar la permeabilidad y accesibilidad desde la zona de Blasco Ibáñez, aunque respetando las medidas del plan y la protección cultural.

"Va a dejar morir todo lo iniciado"

La portavoz del PSPV, Sandra Gómez, acusó a la alcaldesa de "dejar morir todo lo que estaba iniciado o en vías de comenzar", así como de "bajar los brazos" y descartar "las últimas obras pendientes". En su opinión, Catalá va a "buscar excusas para volver a castigar" al Cabanyal. Desde Compromís, Papi Robles afirmó que estarán "muy vigilantes" con los planes para el Marítim y lamentó que se actúe "de espaldas" a los vecinos.