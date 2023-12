El motivo por el que Ana Guerra no está viendo 'OT 2023': "No me siento preparada"

Ana Guerra atraviesa un momento dulce tanto en su vida personal como a nivel profesional. La cantante está cerca de darse el 'sí, quiero' con el actor Víctor Elías. Además, el 15 de diciembre verá la luz su nuevo proyecto, Érase una vez, un formato muy diferente de lo que ha hecho hasta ahora con el que busca conectar con sus seguidores con cada una de sus canciones.

A la exconcursante de OT el talent le marcó en todos los sentidos. No obstante, ahora que ha regresado el programa con una nueva edición en Prime Video, la artista no lo está viendo y tiene un motivo para ello. Tal y como ella misma ha asegurado a los medios de comunicación, la "remueve demasiado" ver OT.

"Me remueve demasiado. Me remueve un montón de sentimientos, de emociones, de nostalgia y prefiero estarme tranquilita. No me siento preparada para verlo" ha afirmado la canaria. Lo cierto es que Ana Guerra está centrada en numerosos proyectos en la actualidad y es que ha sido la encargada de poner voz a la princesa de la película Wish.

Además, la cantante este mismo viernes saca el EP Érase una vez, donde habla de su futuro marido, Víctor Elías. Sobre esto también ha confesado a la prensa que "se viene un final de año movidito". Asimismo, también ha anunciado que sacará "todo lo que queda, al principio del próximo año, como para terminar el puzle para podernos ir de gira".

Para lanzar estos nuevos proyectos, la artista está tirando de ingenio e imaginación para conseguir promocionarse mejor. En este sentido, está apostando por varias redes sociales como Instagram, Twitter y Tiktok para conseguir mayor alcance.

Además, ha lanzado algún challenge para que así sus seguidores puedan compartir las pequeñas coreografías de sus temas. En sus vídeos, la intérprete también está tirando de humor.