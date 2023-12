Amnistía enfangada

La más que polémica amnistía de los independentistas condenados por la Justicia ha entrado en el Congreso de los Diputados con mal pie. Ni siquiera fue necesario conocer el éxito de los debates que suscitó el proyecto en su estreno, con la ausencia de su beneficiario que prefirió reservarse para mejor ocasión, y ya han surgido las primeras sospechas sobre la secreta negociación en el extranjero y, especialmente, sobre las promesas del Gobierno de Sánchez que sus socios de investidura ya reclaman de manera imperiosa, o mejor compulsiva. No esperan que el gabinete de multiministros se asiente ni a tomarse las vacaciones navideñas.

Carles Puigdemont, el principal acreedor de tan benévolo final, nada menos que al olvido honorable por un intento de golpe de Estado, aprovechó la jornada en su escondite, tras la huida de la Justicia en Bélgica, para acusar al presidente del Gobierno de incumplimiento del compromiso de incluir el catalán como idioma oficial de la Unión Europea. Ante esta noticia surgen dudas, la primera es si Puigdemont es tan ignorante sobre el funcionamiento de las instituciones comunitarias como para creer que el todopoderoso Sánchez iba a lograr ese acuerdo del Europarlamento en una semana.

La segunda pregunta que cabe formular es si realmente Sánchez, un político tan habituado a prometer y no cumplir, realmente se comprometió a hacer algo que sabía que no iba a ser tan fácil y ahora resulta que empieza a parecer imposible, entre otras razones porque los habitantes de los veintiséis países restantes no quieren que semejante iniciativa se convierta en un gasto más con cargo a sus impuestos. Entre tanto, Junts el partido político que arropa los intereses de Puigdemont y que contribuyó con sus escaños a la investidura, también aprovechó para advertir que la amnistía no implica en absoluto la renuncia de la independencia de Cataluña.

Y no fue solo Junts, el partido conservador que ha hecho esta advertencia. También desde la izquierda, desde Esquerra Republicana, que ha negociado al margen de sus adversarios nacionalistas, en territorio español, pero igualmente en secreto, ha dejado constancia de sus irrenunciables reivindicaciones secesionistas Su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, aprovechó la sesión plenaria de la Cámara para recordar la urgencia de la convocatoria de un referéndum, exigencia que coincide con la afirmación hecha en el extranjero por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, de que el acuerdo para su celebración está pactado.