Los jóvenes con mayor nivel de renta y de estudios están más concienciados con la transición ecológica y su papel en la igualdad

La concienciación medioambiental entre los jóvenes españoles desafía la letanía de que a la generación Z no le interesa nada. No solo eso, una mayoría querría tener una mayor implicación en las políticas climáticas y también considera que la transición ecológica y, aunque en menor medida, empieza a asomar la idea de que el entorno de formación y laboral que genera puede ser un ámbito favorable a la igualdad de género. Aunque no hay grandes diferencias entre lo que opinan quienes viven en entornos rurales o urbanos, sí se detecta un mayor apoyo a la lucha contra el cambio climático entre los jóvenes con mayor nivel de estudios y que proceden de familias con un nivel de renta más elevado.

Estos hallazgos forman parte del primer estudio que ha preguntado en España a los jóvenes de entre 16 y 25 años qué piensan del cambio climático, de la sostenibilidad y de la transición ecológica y qué posibilidades ven ahí para la igualdad. Lo han realizado la Fundación Cepsa y la Fundación de la IE University ante la evidencia de que nunca antes se les había preguntado qué piensan ellos acerca del triángulo "jóvenes-género-sostenibilidad".

El resultado más general es "una alta concienciación medioambiental" en esta franja de edad. El 72% la tiene, más las chicas (74%) que los chicos (70%) y que el 50% querría tener un papel más activo y participar más en los procesos de formulación de políticas climáticas, frente al 32% que se mostró en desacuerdo con esta disposición.

Para llegar a esta y otras conclusiones, se encuestó a 2.400 chicos y chicas de toda España y de entre 16 y 25 años para preguntarle sobre sus estudios, experiencias en el extranjero, las características de sus familias, el código postal en el que viven, el número de hermanos, sus expectativas laborales y también su opinión acerca de afirmaciones como que "nos estamos acercando al número límite de personas que la Tierra puede sostener" o "la Tierra tiene suficientes recursos naturales si aprendemos a desarrollarlos", que indicaron una visión más o menos "pro ecológica", 72% frente a 42% de acuerdo con cada una de ellas.

El estudio separa las respuestas por sexo -1.127 chicos, de los cuales 497 tienen entre 16 y 20 años y 630, entre 21 y 25, y 1.249 chicas, 608 entre 16 y 20 años y 631, entre 21 y 25- y concluye que, aunque sin grandes disparidades, son las mujeres las que tienen una mayor esperanza en que una mayor concienciación medioambiental hará que las empresas más sostenibles sean también las que fomenten la igualdad de género.

Trabajar en el sector

Las mujeres están más de acuerdo con la teoría proecológica que los hombres -74% frente al 70%-, quieren en mayor medida tener un papel destacado en la configuración de políticas públicas -52% frente al 49%- y se ven en la misma medida que ellos trabajando en el futuro en temas medioambientales o relacionados con la energía. En ambos casos, el 34% respondió "sí" a esta pregunta, una igualdad que todavía cuesta ver en las facultades y universidades, donde las mujeres siguen siendo -aunque cada vez menos- minoría en las disciplinas llamadas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). El 41% de las chicas respondió que "no" y los chicos lo hicieron menos, un 39%.

Según las autoras del informe -las profesoras del IE -Custodia Cabanas, Patricia Gabaldón y Konstantina Valogianni- no se trata ya de que las mujeres estudien menos, porque, de hecho, "estudian más" que los hombres, pero sí se ve que a la hora de elegir carrera se inclinan todavía por las ciencias sociales, en principio, con mayor "impacto en el entorno". Falta la "señal" de que las carreras técnicas pueden tenerlo también y que solo es necesario que las chicas terminen de descubrir el impacto social que puede tener construir un puente o un pozo como ingeniera de Caminos.

El estudio apunta que "educar a jóvenes sobre igualdad de género y energía renovable reduciría la brecha de género" porque "por su sensibilidad ambiental y concienciación, las mujeres en puestos directivos aportan más criterio ESG [ambientales, sociales y de gobierno corporativo] a las organizaciones y potencian su competitividad".

Por lo general, se constata que la mayoría de los jóvenes desconoce que el impacto del cambio climático tiene un impacto mayor en las mujeres, especialmente ellas. El 30% de los chicas afirmó que "los sucesos extremos posiblemente derivados del cambio climático, como sequías e inundaciones, impactan a nivel global en mayor medida a las mujeres que los hombres". En el caso de los chicos, el 31% se mostró de acuerdo con tal afirmación.

Estudios y renta

Por lo que respecta al nivel de estudios, y de una manera similar al nivel de renta familiar, el estudio constata que cuanto mayor es en ambos casos, mayor es la concienciación medioambiental. Como en una escalera que sube, el consenso en torno a la idea de que "la Tierra es como una casa con recursos limitados" crece a medida que escala el grado de formación. Así lo piensa el 81% de los chicos con máster o doctorado; el 79% con grado universitario, hasta el último peldaño, el 57% con estudios primarios.

Asimismo, un mayor nivel de formación y de renta en la familia también favorece la posibilidad de terminar trabajando en temas medioambientales o relacionados con la energía, algo que es mayor entre los jóvenes de 21 a 25 años (39%) y más próximos a salir al mercado laboral, que en la franja inferior (28%), la disposición de participar en mayor medida en la formulación de políticas climáticas y también la confianza en que "la transición energética propiciará una mayor igualdad de género", algo que piensan el 37% de los hombres con máster o doctorado y en menor medida los que tienen un grado universitario (29%) o el Bachillerato y FP (25%).

La renta también es un factor que determina en buena medida el grado de concienciación. Quienes figuran entre "rentas altas" están más dispuestos a tener un papel más activo en las políticas climáticas (61% frente a 45% en "rentas bajas") y en trabajar en el campo del medio ambiente o la energía (52% frente al 27% en las "rentas bajas")