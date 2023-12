Almeida espera soterrar la A-5 antes de 2027 pese a la "difícil" relación con el Gobierno

La gestión de Cercanías, que ha sufrido tres descarrilamientos de trenes durante los últimos 12 días entre las estaciones de Atocha y Recoletos, ha vuelto a mostrar las costuras de la relación entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Transportes. El cruce de reproches ya era una constante durante la pasada legislatura, cuando el equipo de José Luis Martínez-Almeida pedía al Gobierno de España que invirtiera más dinero en un servicio que acumula 710 incidencias este 2023, según fuentes regionales. Pero desde que, no hace ni un mes, Óscar Puente asumiera la cartera de Transportes, las críticas han derivado en palabras más gruesas, hasta el punto de que el propio ministro ha bloqueado en redes sociales a medio equipo municipal, incluido al alcalde de la capital.

Esta crisis institucional, casi sin precedentes en la política madrileña, plantea dudas sobre si es posible la colaboración entre ambas administraciones para sacar adelante proyectos tan demandados como el soterramiento de la A-5. El propio alcalde admitió este lunes que ve "muy complicado" reunirse con el Gobierno de la Nación "cuando Puente trata a mamporros verbales y tuiteros" a quienes muestran su "preocupación". Y este martes ha sido el delegado municipal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien ha reconocido "la difícil relación" con el responsable de la movilidad a nivel estatal.

"Es difícil tener relación con un Gobierno socialista que cada vez que tiene que tomar una decisión en cuanto al reparto, por ejemplo de los fondos, decide castigar a la ciudad de Madrid", ha señalado el delegado que fue elegido por Almeida en su segundo mandato para hacer realidad su promesa incumplida de soterrar el tramo de la autopista que discurre entre el Paseo de Extremadura y la Avenida de los Poblados.

Carabante ha afirmado, en todo caso, que el Consistorio va a licitar el proyecto y empezar la obra a finales de 2024, "con independencia del boicot eventual" que les pudiera hacer el Gobierno de la nación a través "del incumplimiento de ese protocolo en la cofinanciación de la infraestructura". "No vamos a esperar ni un minuto más", insistió.

De hecho, durante su última entrevista con 20minutos, Carabante aseguró que el soterramiento de la A-5 estará terminado antes de que termine la actual legislatura, aproximadamente en mayo de 2027. "Finalizaremos la obra antes de que acabe este mandato. Y la A-5 estará soterrada", dijo al respecto de la reivindicación histórica de los vecinos de Campamento y Batán, que llevan desde hace más de 18 años conviviendo con el ruido y los malos humos que expulsa una carretera con miles de coches a escasos metros de su vivienda.

Condenados a entenderse

No obstante, para llevar a cabo esta operación faraónica, por números, plazos de obra y complejidad urbanística, Almeida requiere de la ayuda del Gobierno de Pedro Sánchez.

Ayuda presupuestaria, porque antes de finalizar este 2023, Cibeles aprobará los Presupuestos de la capital para 2024, que incluyen una partida de 7 millones de euros para que, por fin, eche a rodar su promesa electoral incumplida durante el pasado mandato. Pero enterrar el tráfico de la A-5 costará 400 millones de euros, que en buena medida se ha comprometido aportar el Ejecutivo central.

Y ayuda también urbanística, dado que el soterramiento se enmarca dentro de la Operación Campamento, un plan para construir hasta 12.000 viviendas, de las que al menos un 60% estarán protegidas, sobre 8 millones de metros cuadrados de suelo. Y hasta ahora solo se han traspasado los terrenos del Ministerio de Defensa al de Transportes.

El plan, todavía susceptible de cambios, contempla un paseo de 3,5 kilómetros y 25.000 toneladas de acero en los que brotarán zonas verdes, reservadas para los viandantes, con áreas estanciales y parques infantiles. Bajo el túnel, circularán seis carriles de la A-5 (tres por sentido), de los cuales cuatro se reservarán al vehículo privado y otros dos al transporte público. Y sobre la superficie discurrirán otros dos (uno por sentido), así como un nuevo carril bici bidireccional, con anchura de 3 metros, a lo largo de 2.884 metros de extensión.

Y el Carril Bus-VAO...

El soterramiento de la A-5 no es el único proyecto que tienen en común el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno. El carril bus-VAO de la A-2 lleva bloqueado desde 2019, cuando, según Carabante, el primer Gobierno de Almeida adelantó 1.650.000 euros para su construcción. De la parte correspondiente al Gobierno de la nación para completar los 3 millones que cuesta el proyecto todavía no se sabe nada, ha criticado. "La mejor prueba", a sus ojos, de que Sánchez, "no invierte en Madrid porque no quiere". "Si el Gobierno, cuyo presupuesto supera los 100.000 millones de euros, decide no destinar tres millones de euros a ejecutar un carril Bus-VAO en la A-2 es porque no quiere". En ese caso, la mano derecha del alcalde ha defendido que "no se pueden alegar motivos presupuestarios ni técnicos, ni ninguna otra otro motivo".