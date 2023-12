Sofía Cristo desvela el nombre del familiar que abusó de ella con cinco años

Las declaraciones de Ángel Cristo Junior están afectando mucho a Bárbara Rey y a Sofía Cristo, que no pretende quedarse de manos cruzadas y piensa "tomar medidas legales". Pero la DJ ha confirmado las palabras de su hermano acerca de los abusos sexuales que sufrió de pequeña.

El hijo de Bárbara Rey desveló en su entrevista la identidad del familiar que abusó de su hermana cuando tenía tan solo cinco años. "No debería haber ido al entierro jamás. Yo sé que mi madre se ha ocupado toda la vida de mi tío. Él no estaba bien mentalmente, pero después de que mi madre sea conocedora de ciertos hechos que ocurrieron en La Moraleja, ella debería haberle dejado que se muriera solo", expresó Ángel Cristo Junior refiriéndose a su tío Salvador.

Sofía Cristo confirmó en Espejo Público que fue el hermano mayor de Bárbara Rey el que abusó sexualmente de ella siendo menor de edad. Durante su participación en el programa Secret Story, la DJ ya había hablado de este suceso, pero no llegó a revelar la identidad del familiar.

"He hecho terapia para estar bien y mi madre le honra mucho acompañarle el último día de su vida. Entendí que mi madre hablase bien de él. Yo lo he perdonado. No hay mayor castigo que el final que ha tenido, solo y enfermo", expresó Sofía Cristo en Espejo Público, y añadió que "ni siquiera sus hijos iban a verle".

Aun así, la hija de Bárbara Rey considera que los señalamientos de su hermano son "calumnias, falacias y mentiras". "Este desprestigio público tanto de ella como de mí al final tendrá consecuencias", indicó tajantemente en el programa de Susanna Griso. Su madre y ella están dispuestas a tomar las medidas y acciones necesarias para frenar esta situación.