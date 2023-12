Donde dije digo, digo lo que quiero

Según la RAE, hipocresía es fingir sentimientos contrarios a los que de verdad se tienen. En definitiva, pensar una cosa y hacer la contraria. Un mal endémico, más arraigado en nuestra sociedad que la siesta o insultar en redes.

Por ser más clara, es lo que hace EEUU cuando pide a Israel que cese los bombardeos y la muerte de civiles inocentes, mientras les vende una segunda tanda de misiles para ser usados en esa misma guerra o impone su veto al cese del conflicto.

Por si todavía no lo pillan, es cuando el Gobierno decía que la amnistía era algo inconcebible y anticonstitucional y hoy es un bien más que deseable para todos.

No me malinterpreten, creo en la democracia a pies juntillas y en que lo que se aprueba por mayoría parlamentaria es democrático y legítimo, aunque a algunos no les guste, pero lo de gritar fuerte una verdad mirando a los ojos y sostener lo contrario con la misma firmeza, digamos que chirría.

Les pongo un último ejemplo, la actriz Pamela Anderson ha ido a eventos de moda sin maquillaje y esto ha llenado titulares. Que el hecho sea noticia ya da buena cuenta de la sociedad machista en la que vivimos. Entiendo y agradezco el gesto, atravesamos un momento en el que los gestos valen más que las palabras, pero la batalla contra el tiempo, inútil en todos los sentidos, no solo se libra sin maquillaje, también sin bótox, ácido hialurónico o filtros en Instagram.

La guerra, las fronteras y las mujeres, tres de los grandes temas de nuestro tiempo. La fotógrafa Cristina de Middel habla de ellos en su exposición 'Cartas al director' en la Sala Canal en Madrid; por cierto, se la recomiendo. Yo añadiría un cuarto tema, la hipocresía, denominador común de todos ellos.