Estas son las administraciones más populares de Galicia para comprar la Lotería de Navidad

El Teatro Real de Madrid acogerá el próximo 22 de diciembre el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, una tradición que todos los años despierta esperanzas y sueños entre sus participantes. En total, serán 2.520 millones de euros los que hay en juego y que se repartirán entre los cientos de personas que ya han comprado sus décimos en las diferentes administraciones repartidas por toda España.

A la hora de ir a por los boletos hay quienes creen en la superstición y solamente acuden a los establecimientos donde más veces ha tocado el Gordo. Las más populares entre los jugadores son Doña Manolita en Madrid, Lotería Ormaechea en Bilbao o la Bruixa d'Or en Lleida.

En el caso de Galicia, diferentes comisiones de fiestas, peñas y equipos de fútbol llevan un único número para que los vecinos de un mismo lugar jueguen el mismo. Pero esto no quiere decir que no haya administraciones populares a las que tanto lugareños como turistas acuden para comprar sus décimos.

Las administraciones más populares de A Coruña para comprar Lotería de Navidad

El Filón de Oro (Rúa Nova, 4)

La diosa de la Fortuna (Rúa Barcelona, 56)

La Meiga Dourada — (Rúa Juan Flórez, 110)

La Barca de Oro — (Plaza Pontevedra, 11)

El Trece — (Rúa Payo Gómez, 13)

Las administraciones más populares de Lugo para comprar Lotería de Navidad

Loterías Lastra (Rúa Rafael de Vega Douto, 10)

Loterías La Llave (Rúa Nova, 106)

Loterías La Estación (Praza da Constitución)

Las administraciones más populares de Ourense para comprar Lotería de Navidad

Loterías Allariz (Galerías Oliveira, Rúa Emilia Pardo Bazán, 18)

Loterías Anta (Rúa do Paseo, 10)

Loterías El Trébol (Rúa do Paseo, 30)

Las administraciones más populares de Pontevedra para comprar Lotería de Navidad

Loterías Dorita (Rúa Doutor Loureiro Crespo, 18)

El X de la Suerte en O Porriño

A casa da sorte en Vigo

Mapa de administraciones para comprar Lotería de Navidad en Galicia